Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Эхо афганской войны

ПАМЯТЬ НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ

Одним из драматических событий ХХ века была афганская война. В ней с 1979 по 1989 годы приняли участие и более 3600 каракалпакстанцев.

89 из них погибли в страшной мясорубке войны, многие, получив тяжелые ранения, вернулись домой. Более 30 лет прошло с тех страшных лет, но не утихает боль в сердцах матерей, потерявших сыновей, бередят раны воспоминания у солдат-афганцев. 15 февраля день вывода войск из Афганистана, памятный день в истории страны. И сегодня мы выражаем свое глубокое уважение всем участникам тех грозовых событий.

Среди многих солдат- афганцев, испытавших все тяготы войны, был и наш земляк Нурсултан Шарипов. Студент первого курса Ташкентского театрально-художественного института даже и не думал, что учеба может внезапно прерваться, и его призовут в армию. Но именно так и случилось. В мае 1983 года его направляют на службу в Термез. Там он заканчивает ускоренные курсы сержантской школы. И его путь лежит в Афганистан. О той войне снято немало фильмов, написаны книги. Но сегодняшний рассказ Нурсултана, думаю, станет одним из запоминающихся уроков беззаветного мужества и героизма.

— Навсегда остался в моей памяти бой с душманами 29 апреля 1984 года. Потом было немало схваток, но тот бой оставил отчетлывый след в памяти — рассказывает бывший заместитель командира взвода АГС 1-го батальона Рухинского мотострелкового полка Н.Шарипов. — Наш батальон получил приказ: выдвинуться по дороге к Панджерскому ущелью. К вечеру подошли к одной из высот. Командир батальона капитан Королев приказал нашему взводу переправиться через реку и подняться с левой стороны горы, а второй роте — с правой для прикрытия. Когда вошли в воду, она была очень холодной, течение сносило нас в сторону. Поэтому мы обняли друг друга за шею и таким способом переправились на противоположный берег. Там мы закрепились. А утром — другой приказ: спуститься с высоты. В 8 утра мы начали спускаться с горы, и вышли на дорогу. Когда проходили широкое ущелье, с четырех сторон по нам ударили душманы, стреляли они из крупнокалиберных пулеметов. Многие мои однополчане погибли на месте, потому что мы были открыты со всех сторон. Вначале мы не поняли, откуда идет обстрел, начали стрелять в сторону гор. А душманы все стреляли и стреляли, и вокруг меня уже лежали мои друзья, которых настигли пули. В числе первых погиб командир, капитан Бугара. "Духи" нам кричали, чтобы мы сдавались, но мои друзья-однополчане, которых оставалось в живых всего 16 человек, оборонялись еще целых 6 часов. Никто из нас не дрогнул, хотя было страшно. Все молча отстреливались, помогали друг другу, т.к. было много раненых. Меня тоже ранило. Весь день шел бой, нас оставалось все меньше и меньше. Наступила ночь, и враги прекратили обстреливать. В тишине я услышал, как кто-то тихонько звал:" Ребята, ребята". Это был Валера Конюхов. Увидев меня живым, он заплакал от радости. Мы обнялись и плакали вдвоем, ведь столько нам пришлось увидеть и испытать за один день. А потом пошли искать живых. Нашли Зияхома Мелкумова, Козыбая Ешимбетова, который был ранен в обе ноги. Живых нас набралось 16 человек из целого батальона в 126 солдат. Под утро на нас вышли солдаты из разведроты, которых послали нам на помощь. В этом бою погибли 56 моих однополчан, 43 были тяжело ранены, 26 встали в строй и продолжили службу после госпиталя. Кстати, об этом бою в России снят документальный фильм "Тайна "Королевского" батальона". Через год я вернулся с той войны, поступил вновь на учебу, в 1992 году закончил Ташкентский театрально-художественный институт, работал в Нукусском колледже культуры и искусства 23 года. Сейчас возглавляю Каракалпакское отделение Общества охотников и рыболовов Узбекистана.

Говорят, у памяти нет времени. Пока человек жив, он будет вновь и вновь вспоминать те события. Думаю, подрастающее поколение обязано знать о таких подвигах наших земляков, об их беззаветном мужестве и стойкости, гордиться ими и стараться быть похожими на них.

К.ПИРНАЗАРОВА

На снимке: встреча однополчан через 35 лет. Слева направо — Расул Мамаджанов из Намангана,

Нурсултан Шарипов, Максуд Юсупов (Хорезм) и Козыбай Ешимбетов (Берунийский район).