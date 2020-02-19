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Рыбоводство

ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ

Как известно, в настоящее время начал свою работу Муйнакский рыбоконсервный завод в составе "Муйнак аква саноат", имеющий мощность переработки 4 тысячи тонн рыбы в год и способный производить 200 тонн копченой рыбы, 780 тонн фарша, 400 тонн филе, 9 миллионов банок рыбных консервов.

Холодильные камеры могут вместить до 1000 тонн продукции. С пуском предприятия в строй создано 150 новых рабочих мест. Для стабильной работы консервного завода необходимо обеспечить своим рыбным сырьем. Поэтому в ГУП "Муйнак аквасаноат" переданы 9 водоемов общей площадью 60 тыс. гектаров.

Для регулярного обеспечения "Муйнак ­аква саноат" рыбой, во исполнение принятого в ноябре 2018 года постановления Президента Республики "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли", наряду с проводимой в этой сфере широкомасштабной работы, повышением ее результативности путем внедрения современных и инновационных методов, было отмечено недостаточное внимание к производству рыбы интенсивным методом и решению проблем, не отвечающему современным требованиям.

Для поэтапного упорядочения производства рыбы интенсивным методом, поощрения работы, эффективного использования имеющихся водных ресурсов, широкого внедрения в данную отрасль инновационных идей, исследовательских разработок, современных технологий и научных достижений в этой сфере, а также дальнейшей поддержки рыбной промышленности, данным постановлением утверждены разработанные прогнозные параметры на этот год по улову рыбы, строительству зданий и сооружений по производству рыбы, обеспечению рыбоводческих хозяйств комбикормами, минеральными удобрениями, созданию ре­продуктивных бассейнов выращивания мальков, а также переработки рыбной продукции.

Если по итогам 2018 года улов рыбы в республике составил свыше 10800 тонн, то в 2019 году — 15228 тонн, то есть, практически в полтора раз больше, при прогнозе года в 15000 тонн. Обращает на себя внимание факт наращивания вылова из естественных водоемов. Так, при годовом прогнозе улова из естественных водоемов в 8000 тонн, он фактически составил 9524 тонны, что может свидетельствовать о расширении естественного ареала обитания рыб.

Вместе с тем, за этот период из существующих 434 искусственных водоемов — в 19-и, из 95 естественных — в 13-и, из 20 интенсивных — в 4-х не выловили ни одного килограмма рыбы. В их числе в Берунийском районе "Кимё транс сервис", "Сабрина Айдос", в Караузякском — "Майлы балык куль", "Агропромсельхозстрой", "Якыпбай балыкчи", "Орынбаев Ислам", "Зинатдин балыкчи", "Берди Максетбай ата", "Даулетияр умит", Тахтакупырском — "Илгери тахта", "Екпо Мойнак", "Алладин строй", Шуманайском — "2878-санлы контурдагы коль", "306-санлы контурдагы коль", Ходжейлийском — "Силвер Мустанг", Кегейлийском — "КК боян", "Транс Канназар Алишер", Кунградском — "Конырат алтын балык", "Сары сазан", "Омирбай балыкшы", "Канлыкуль аква культура", "Рахватбек".

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 января 2020 года "О дополнительных мерах государственной поддержки животноводческой отрасли" установлен порядок, согласно которому в 2020-2022 годах хозяйствам, выращивающим рыбу интенсивным методом, государством выделяются субсидии в следующем порядке:

в размере 1 млн. сумов за одну тонну рыбной продукции, выращенной интенсивным методом;

в размере 50 процентов расходов до 3,5 млн. сумов за 1 племенное маточное поголовье рыб, импортированное на территорию Республики Узбекистан.

За 2019 год Комитетом по экологии и охраны окружающей среды Республики Каракалпакстан совместно с соответс­твующими органами по результатам проверок были изъяты 25 охотничьих ружей, 101 сетематериал для лова рыбы. За причиненный вред животному и растительному миру 561 гражданин оштрафован на 1432,0 млн. сумов, с 501 гражданина взыскано 591,5 млн. сумов финансовых санкций.

В целом, итоги минувшего года показывают, что основные прогнозные параметры выполнены, а с учетом ввода в строй новых перерабатывающих мощностей, можно с оптимизмом смотреть в перспективу.

Каипберген Юсупов,

заслуженный работник сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.