Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ДЕЙСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы построить свой бизнес, заручившись поддержкой государства. Деловым и предприимчивым людям — всюду "зеленый свет", действуй, достигая намеченной цели.

Но, к сожалению, не все и не всегда имеют возможность реализовать свои проекты — руководители на местах не особо спешат помогать предпринимателям в осуществлении их планов. В Приемную Премьер-министра Узбекистана в Республике Каракалпакстан деловые люди приходят в поисках правды и справедливости, отчаявшись добиться ее своими силами. Благодаря содействию ее сотрудников сотни предпринимателей получили возможность создать новые предприятия, получить кредитные средства, приобрести земельные участки, решить проблемы с проведением коммуникаций.

С момента открытия в Приемную Премьер-министра Узбекистана в республике обратилось более 2100 предпринимателей, по 2400 с лишним вопросам, свыше 1100 обращений решены в их пользу, по остальным даны правовые разъяснения.

— Большая часть претензий касалась работы банковского сектора, а именно ситуаций с получением кредитов. Такие сложности возникли почти у 660 предпринимателей, пришедших к нам за поддержкой, — рассказывает руководитель Приемной в Республике Каракалпакстан Ринат Айт­муратов. — Выдавать средства по разным причинам отказывались даже в рамках действующих программ "Каждая семья — предприниматель", "Ешлар — келажагимиз", заявки по которым должны рассматриваться в первую очередь.

Все еще остаются нерешенными вопросы, связанные с кадастровыми и другими документами, приобретением пустующих зданий, в том числе по нулевой стоимости. У 200 с лишним предпринимателей, обратившихся к нам, таких проблем больше не существует, свыше 300 пришедших на прием по этой причине, получили правовые консультации. Проволочки с проведением коммуникаций также не позволяют деловым людям запустить производство, начать работать по проекту. Рассмотрев более 150 обращений, мы смогли помочь практически всем, кто столкнулся с нарушениями в этой сфере.

Среди тех, кто приходит за поддержкой не только начинающие, но и опытные предприниматели, чьи возможности пытаются ограничить, находя для этого несуществующие причины.

Спрос на продукцию из металла, выпускаемую предприятием, которым руководит молодой предприниматель Памир Сержанов, постоянно растет. Решив расширить производство, созданное в малой промышленной зоне "Тахиаташ", Памир пришел в районный филиал "Халк банка" с кредитной заявкой, надеясь получить средства в оговоренные договором сроки. Однако с их выдачей в филиале затянули, что и послужило поводом обращения Сержанова в Приемную Премьер-ми­нистра Республики Узбекистан, действующую в Тахиаташском районе.

— Вопрос решился 30 декабря, это был лучший подарок для меня и моей команды на Новый год, — делится он. — Планируем наладить выпуск новой продукции, экспортировать ее в соседние страны.

Собир Кенжаев решил развивать предпринимательство в родном Муйнакском районе. Пройдя все необходимые этапы для открытия хлебобулочного цеха, руководитель ООО "MUY­NAK CITY" столкнулся с проблемой проведения газа. Бескоченые походы в соответсвующие инстанции результата не дали, Собир был вынужден искать защиты у сотрудников приемной для предпринимателей.

Это, конечно, крайние меры. Но другого выхода я просто не видел, — признается предприниматель. — Сегодня не те времена, когда чиновники могут чинить препятствия предпринимателям, и не отвечать за свои поступки. В Приемной Премьер-министра Республики Узбекистан за один день решаются вопросы, на которые раньше не находили ответа годами.

В том, что так оно и есть, смогли убедиться Азамат Маткаримов и Жахонгир Раджапов из Амударьинского района, Достанходжа Халмуратов из Муйнакского района, Оразберди Юсупов из Берунийского района и многие другие предприниматели, которые теперь точно знают, где могут получить реальную помощь и действенную поддержку.

А.Аминова