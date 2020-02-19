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Сотрудничество

1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ЯРМАРКА: КУРС — НА ИНТЕСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

В Нукусе прошла 1-я Международная животноводческая ярмарка, в которой приняли участие представители компаний и корпораций России, Италии, Греции, Венгрии, Швеции, Сербии и других стран.

Поставка оборудования для молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов "под ключ", ветеринарных средств, премиксов и кормовых добавок, элитных пород крупного рогатого скота — эти и многие другие коммерческие предложения оказались как нельзя кстати. В республике дан старт программе по развитию животноводства.

Мероприятие приветственным словом открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, который рассказал о мерах, направленных на развитие животноводства в регионе. Только в этом году в 200 с лишним проектов животноводческого направления планируется вложить 277 миллиардов сумов. Их реализация намечена в Муйнакском, Кунградском, Бозатауском и Тахтакупырском районах. Под строительство комплексов и кластеров в этих районах выделено свыше 21 тысячи га земли, в целом предприятия и фермерские хозяйства планируют приобрести более 2,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Проработан и вопрос обеспечения комплексов необходимой сельскохозяйственной техникой — 316 ее единиц поставит Каракалпакский филиал АО "Узагролизинг".

Важно отметить, что животноводческий комплекс Каракалпакстана усилил свои позиции. Ведется активная работа по увеличению поголовья племенного животноводства, улучшается кормовая база, в каждом районе имеются предприятия по переработке молочной продукции, причем количество последних с каждым годом растет. Продукция лишь некоторых местных производителей была представлена на ярмарке.

Возможность работать с известными мировыми производителями оборудования и комплектующих для животноводческого комплекса заинтересовала многих участников ярмарки. Так, к примеру, ООО "Milk TexProfi" представляет на рынке страны немецкую компанию "Аргалис ГМБХ", выгоду от сотрудничества с которой уже извлекли фермер­ские хозяйства Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Хорезмской и других областей Узбекистана. Венгерская компания "Hunland" также готова наладить партнерство с фермерами и предпринимателями из Каракалпакстана, она, по словам ее представителей, является связующим звеном между заводчиками и конечными покупателями, российская "Мустанг Технологии Кормления" выпускает заменители цельного молока, корма и кормовые добавки, концентраты и премиксы для сельскохозяйственных животных. Словом, участникам было, на что обратить внимание, прежде чем принять окончательное решение.

ООО "Замин Эко Агро" представила на ярмарке продукцию сербского партнера компании "NS Seme" — высококачественные семена кормовых культур. Работают они совместно уже 8 лет на узбекском рынке, привезенные из Европы высококачественные семена, стойкие к болезням растений, показывают хорошие результаты, потому и пользуются спросом среди производителей сельхозпродукции Бухарской, Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей. Среди предлагаемых культур — кукуруза, люцерна, подсолнух, ячмень, просо и свекла. Как отметил агроном предприятия Немат Джамалов, помимо семян компания предлагает и услуги по проведению агротехнических мероприятий на местах. В условиях Узбекистана, к примеру, фермеры получают с одного гектара до 80 тонн силоса и от 13-15 тонн зерна — основного корма крупного рогатого скота.

Компания "Agritech Holiday" продвигает на узбекском рынке оборудование для молочного производства, включая холодильную технику, переработку молочного производства и сервисное обслуживание. Их фермы — это иной подход к стойловому содержанию животных, который она и представила на примере макета животноводческого комплекса на 1 тысячу голов. Менеджер компании Ф.Валиев рассказал о функциональных особенностях фермы. Предлагаемый комплекс механизирован, здесь имеется автоматизированные доильная карусель примерно на 100 голов, скрипер (линия) по удалению навоза, а также прогулочные зоны для коров, силосные ямы для правильной заготовки корма, способствующие увеличению удоев чесалки. Представители компании уверены, что их фермы подходят для климатических условий Каракалпакстана.

Американские компании "Eco Drip" и "Silver Leafe", производители водосберегающего оборудования, также заинтересованы в работе в Каракалпакстане. На ярмарке демонстрировались три вида водосберегающего оборудования, то, что уже опробовали аграрии Джизакской, Самаркандской и Бухарской областей — капельные пульсарные и спринклерные установки. У каждой из них свое назначение и свои преимущества. В Каракалпакстане уже используется капельное орошение, в том числе и на посевах хлопчатника. В некоторых садах применятся дождевальные и спринклерные оросители. Однако, учитывая сложные почвенно-климатические условия региона, местные аграрии сомневаются в необходимости капельного орошения. Как вариант компании предлагают местным сельхозпроизводителям пульсарные установки и необходимое оборудование по учету воды, которые не менее эффективны. Представитель компании Б.Алижанов рассказал, что такое оборудование уже опробовано на полях Джизакской области и они надеются, что и каракалпакские фермеры сумеют оценить их оборудование.

Итогом животноводческой ярмарки стало подписание договоров на приобретение почти 4000 голов племенного скота, оборудования для молочных ферм, качественных семян с целью создания крепкой кормовой базы и превращения края в крупнейший животноводческий регион, учитывая его огромный потенциал для развития данного направления.

А.АМИНОВА,

И.ПЕТРУШИНА.