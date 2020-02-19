Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:01:35, 19.02.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ЯРМАРКА: КУРС — НА ИНТЕСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

В Нукусе прошла 1-я Международная животноводческая ярмарка, в которой приняли участие представители  компаний и корпораций России, Италии, Греции, Венгрии, Швеции, Сербии и других стран.

 Поставка оборудования  для молочно-товарных ферм, животноводческих   комплексов "под ключ", ветеринарных   средств, премиксов и кормовых добавок,  элитных пород крупного рогатого скота — эти и многие другие коммерческие предложения оказались как нельзя кстати. В республике дан старт программе  по развитию животноводства.

Мероприятие приветственным словом открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, который рассказал о мерах, направленных на развитие животноводства в регионе. Только в этом году в 200 с лишним проектов животноводческого направления   планируется вложить 277 миллиардов сумов. Их реализация намечена в Муйнакском,  Кунградском, Бозатауском и Тахтакупырском  районах. Под строительство комплексов и кластеров в этих районах выделено свыше 21 тысячи га земли,  в целом предприятия и  фермерские хозяйства планируют приобрести более 2,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Проработан и вопрос обеспечения комплексов необходимой сельскохозяйственной техникой — 316 ее единиц поставит Каракалпакский филиал АО "Узагролизинг".  

Важно отметить, что животноводческий комплекс Каракалпакстана  усилил свои позиции. Ведется активная работа по увеличению  поголовья племенного животноводства,  улучшается кормовая база, в каждом районе имеются предприятия по переработке молочной продукции, причем количество последних  с каждым годом растет. Продукция лишь некоторых местных производителей была представлена на ярмарке. 

Возможность работать с известными мировыми производителями оборудования и комплектующих для животноводческого комплекса заинтересовала многих участников ярмарки. Так, к примеру, ООО "Milk TexProfi" представляет на рынке страны немецкую компанию "Аргалис ГМБХ", выгоду от сотрудничества с которой уже извлекли  фермер­ские хозяйства  Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Хорезмской и других областей Узбекистана. Венгерская компания "Hunland" также готова наладить партнерство с фермерами и предпринимателями из Каракалпакстана,  она, по словам ее представителей, является связующим звеном между заводчиками и конечными покупателями, российская "Мустанг Технологии Кормления" выпускает заменители цельного молока, корма и кормовые добавки, концентраты и премиксы для сельскохозяйственных животных. Словом, участникам было, на что обратить внимание, прежде чем принять окончательное решение.

ООО "Замин Эко Агро"  представила на ярмарке  продукцию сербского партнера  компании  "NS Seme"   — высококачественные семена кормовых культур.   Работают они совместно уже 8 лет на узбекском рынке, привезенные из Европы высококачественные семена, стойкие к болезням растений,  показывают хорошие результаты, потому и пользуются спросом  среди производителей сельхозпродукции Бухарской, Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей.  Среди предлагаемых культур — кукуруза, люцерна,  подсолнух, ячмень, просо и свекла. Как отметил агроном  предприятия Немат Джамалов, помимо семян компания предлагает и услуги  по проведению агротехнических мероприятий на местах. В условиях Узбекистана, к примеру, фермеры получают  с одного  гектара до 80 тонн силоса  и от 13-15 тонн зерна — основного  корма  крупного рогатого скота.

Компания "Agritech Holiday" продвигает на узбекском рынке  оборудование для молочного производства, включая  холодильную технику, переработку молочного производства и сервисное обслуживание. Их фермы — это иной подход к стойловому содержанию животных, который она и  представила на примере макета   животноводческого комплекса на 1 тысячу голов. Менеджер компании Ф.Валиев  рассказал о функциональных особенностях фермы. Предлагаемый комплекс механизирован,  здесь  имеется  автоматизированные доильная карусель примерно на 100 голов,  скрипер (линия) по удалению  навоза, а также прогулочные зоны для коров, силосные ямы для правильной заготовки корма, способствующие увеличению удоев чесалки. Представители компании уверены, что их фермы  подходят для  климатических условий Каракалпакстана.

Американские компании "Eco Drip" и  "Silver Leafe", производители водосберегающего оборудования, также заинтересованы в работе в Каракалпакстане. На ярмарке демонстрировались  три вида водосберегающего оборудования, то, что уже опробовали аграрии Джизакской, Самаркандской и Бухарской областей — капельные пульсарные и  спринклерные  установки. У каждой из них свое назначение и свои преимущества.  В Каракалпакстане уже используется капельное орошение, в том числе и на посевах хлопчатника. В  некоторых садах применятся дождевальные и спринклерные оросители. Однако, учитывая  сложные почвенно-климатические условия региона,  местные аграрии  сомневаются в необходимости капельного орошения. Как вариант  компании  предлагают местным сельхозпроизводителям пульсарные установки и необходимое оборудование по учету воды, которые  не менее эффективны. Представитель компании  Б.Алижанов  рассказал, что такое оборудование уже опробовано на полях Джизакской области и они надеются, что  и каракалпакские фермеры сумеют оценить их оборудование.

Итогом животноводческой ярмарки  стало подписание договоров на приобретение почти 4000 голов племенного скота,  оборудования для молочных ферм, качественных семян с целью создания крепкой кормовой базы и превращения края в крупнейший животноводческий регион, учитывая его огромный потенциал для развития данного направления.

 А.АМИНОВА,

И.ПЕТРУШИНА.

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