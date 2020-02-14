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Из истории края

КАРАКАЛПАКИ В ПРИАРАЛЬСКОМ МИКРОРАЙОНЕ В XVI-XVII ВВ.

С конца XVI — начала XVII вв. наступает новый этап истории Арала. Основной сток Амударьи осуществлялся через Приаральскую дельту, по старому, так называемому.

"Кердерскому" руслу. Обводнялась после запустения в конце XIV-первой половины ХVI в. вся территория Приаральской дельты р. Амударьи, хотя отмечаются периодические прорывы аму­дарьинских вод в Сарыкамыш.

Следствием всего этого стало стремление расселявшихся здесь каракалпаков к переселению на вновь обводненные земли в Приаральской дельте р. Амударьи. Ее новое заселение, связанное в значительной степени с каракалпаками, происходит с начала XVII в., а может быть и несколько ранее, и памятником этого периода на Южном холме Кран-тау является могильник Калмак-кала (АО-2).

После нового обводнения в Приаральской дельте начинаются работы по строительству ирригационных систем. В 1602 году Араб Мухаммед хан (отец Абулгази хана) выше Токтау проводит канал до Кунграда.

В то же время перестает обводняться Дарьялык в Присарыкамышской дельте Амударьи, и население из этих районов переселяется в более Южные части оазиса. Из-за маловодья в районе Гурганджа резиденция хакима города была временно перенесена на левый берег Амударьи, в местность, расположенную напротив Ток-калы, по всей вероятности в район старого Ходжейли. В это время Приаральская дельта становится пристанищем некоторых царевичей — детей Араб Мухаммеда, в междоусобных войнах боровшихся за хивинский трон. Один из претендентов на хивинский трон Хабаш султан в течение некоторого времени (1622 г.) располагался недалеко от Крантау на возвышенности Токтау.

Все перечисленные события свидетельствуют о том, что уже в конце XVI — начале XVII вв. жизнь в районе Крантау возобновляется. Именно в это время на базе средневекового некрополя начинает складываться каракалпакский некрополь Калмак-кала, использовавшийся до XIX в.

В целом, каракалпаки в XVI — начале XVII вв. занимали необычайно разбросанную территорию. Один из центров каракалпаков этого периода находился на Сырдарье, а другой продолжал еще оставаться значительно далее на северо-запад, по-видимому, между верховьями Яйка и Эмбы. Часть каракалпаков, по данным "Шежире" Бердаха, по фольклорным материалам, жила в районе Ургенча и Ак калы (Адак). Однако значительная часть каракалпаков в XVI-XVII вв. располагалась в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи, в области, которая по каракалпак­ской народной традиции называлась "Туркестаном". Здесь, как было установлено академиком Б.Ахмедовым, в 1578-1582 гг. каракалпаки под своим современным именем принимают участие в политической борьбе в Бухарском ханстве. Каракалпаки в 1598 г., как особая народность, жившая в окрестностях города Сыгнак, фигурируют в грамоте бухарского хана Абдуллы (1583-1598).

В конце XVI — начале XVII вв., в связи с усыханием Присарыкамышской дельты и упадком значения Ургенча и Вазира возрастает значение Приаралья и собственно дельты Амударьи, которая вновь обводняется после средневекового Аральского кризиса. Каракалпаки возвращаются на земли своих предков. Полагают, что расселение каракалпаков на территории Приаральской дельты Амударьи происходило в три этапа: XVI, XVII и XVIII вв. и, согласно "Шежире" Бердаха, одна из основных групп сырдарьинских каракалпаков переселилась в низовья Амударьи в XVI в. По данным исторического фольклора, в XVI-XVII вв. переселяются в правобережные районы Амударьи также Куня-Ургенчские каракалпаки. В местности Арал, на берегу Аральского моря, собираются три тысячи узбекских семейств, сходившихся туда в разное время: конграт, кыпчак, канглы и мангыт, которые затем стали именоваться "аральскими". В результате в первой половине XVII в. в Южном Приаралье было образовано государственное объединение "Араль­ское владение". Время образования владения датируется 1625 годом. Его население — каракалпаки и узбеки — были тесно связаны с соседними народами. Правители Аральского владения вступили в тесную связь с суфийским орденом Яссави, пользовавшимся большим влиянием среди населения северного Хорезма. Пытаясь придать движению аральцев в известной мере религиозный характер и подчеркнуть свою преемственность от Суфи — старейшей кунградской династии правителей Хорезма (Хусейн суфи, Юсуф суфи, Ак суфи и др.), Торемурад принял титул суфи.

Аральское владение, по свидетельству Гладышева и Муравина, в 1741 г. занимало достаточно большую территорию. Аральцы жили вблизи Аральского моря, около реки Уллыдарьи по обе ее стороны, от самого устья вверх: по правую сторону до речки Кулабий, а по левую — до Биштюбя. Граница между Хивинским ханством и Аральским владением на левом берегу Амударьи проходила между Гурленом и Мангитом. В народе эту территорию издавна называют "Майлишенгел". "Майлишенгел", как пограничный район каракалпаков с Хивинским ханством, отражен в трудах каракалпакского классика Бердаха Гаргабай улы.

Эта территория рассматривается как пограничный район Бланкеннагелем (1794 г.). Перечисляя города Приаралья, первым пунктом Хивинского владения на северной границе он называет Гурлен, расположенный в 20 верстах от Мангита.

К концу XVII в. в Арале, как и в Южном Хорезме, наблюдается широкое освоение земельных участков и постепенное оседание каракалпаков и аральских узбеков на землях, расположенных по естественным протокам и искусственным каналам. Сооружаются магистральные каналы, как, например, Эшим (Исим на картах). К середине XVIII в. территории Приаральской дельты мы видим целую серию систем земледельческих оазисов, заселенных аральскими узбеками и каракалпаками, с центрами в Ак-Якыш на Дау­каре и Шахтемир и Мангит — в средней части дельты.

В 1747-1810 гг. территория Аральского владения расширяется к востоку до средней и нижней дельты Сырдарьи. Население, располагавшееся между Нижней дельтой Амударьи и Жанадарьей, называлось "Каракалпак ели", образуя единое Аральское ханство.

Абулгази, чтобы урегулировать отношения между узбекскими племенами и положить конец борьбе четырех враждовавших здесь племен (уйгуры-найманы, канглы-кыпчак, конграты-кияты, нукузы-мангыты), разделил большинство важнейших государственных должностей и званий между ними. Звания имели 4 представителя (по одному от каждого племени). В четыре крупных племенных объединениях узбеков было влито 14 мелких родов, так называемых "он торт уру". В это время в Аральском владении, как свидетельствуют источники, были четыре тюби (мангитского рода, кунградского рода, кипчакского рода и хожаэлинского рода, в них 32 рода). Наиболее мощные роды (Нукуз, Кият, Мангит, Кунград и др.) имели крепости и 2 города: 1. Мангутского рода город Шахтемир; 2. Кунградского рода, возможно, город Арал (Г.Х.); 3. Кипчакского рода; 4. Хожаэлинского рода. Деление каракалпаков на две части — арыс отражалось и на их расселении в Аральском владении. Арыс он торт уру располагался на правом берегу, в бассейне протока (позже — канала) Кегейли, на территории нынешних Чимбайского, Кегейлийского и Нукусского районов Республики Каракалпакстан. Племена и роды арыса конграт были сосредоточены в северной части дельты, на землях, прилегающих к Араль­скому морю (бывшие волости Ишимская, Таллыкская, Наупырская, Кокузякская), а также на левом берегу Амударьи, в нынешних Муйнакском, Кунградском и Ходжейлийском районах Республики Каракалпакстан.

Что касается названия "Арал", то по этому поводу существует почти единое мнение. Так, В. Лохтин, ссылаясь на Абулгази, отметил, что место впадения реки получило название "Арал" в 1575 году. В.В. Бартольд считает, что Аралом первоначально называлась дельта реки и уже отсюда море, в которое впадала река, получило название Аральского.

Однако, Арал, как населенный пункт, упоминается в связи с событием "Хорасанского мятежа" в 1628 г. В материалах посольства Флорио Беневени в 1725 г. отмечается, что в Арале и Хиве находятся 1500 русских пленников. На карте капитана Дубровина, составленной в 1729 г., указывается город Арал в провинции Аральский. Муравин, побывавший в 1741 г. в Приаралье, упоминает об Аральском городке. Самарский купец Рукавкин, проехавший по Средней Азии в 1753 г., утверждает, что у араллинцев есть городок, называемый Аралом. Город Арал, расположенный на берегу Араль­ского моря, упоминается в хивинских письменных источниках, в числе таких древних и средневековых городов Хорезма, как Ургенч, Кят, Вазир, Ианги Шахар, Тирсак, Питняк, Гандумкан, Хазарасп, согласно которым несколько раз разрушался, одно из них произошло во времена Абулгази хана (1644-1663 — Г.Х.).

Таким образом, первоначально "Аралом" назывался остров, а затем населенный пункт, возможно город, который был построен на этой территории.

Название "Арал" — это топоним. Григорьев прав, полагая, что никакого "Аральского народа" или "Араллинцев" в этнографическом смысле никогда не было, а назывались так узбеки, поселившиеся в низовьях Амударьи, около Аральского моря, и составлявшие вместе с каракалпаками в разное время отдельное от Хивы владение, главным городом которого был Кунград и Шах-темир. Не исключено, что город Арал находился на месте нынешнего старого Кунграда.

В настоящее время известны имена нескольких правителей Араль­ского владения, одним из которых первым был Абулгази Бахадыр хан. Его "коронация", как правителя Аральского владения, происходила в 1643 г. в городе Арале. Аральским владением после АбулгазиБахадырхана управляли Мухаммед аталык (в 80-е годы XVII в.), Адина Мухаммед аталык , при Ядгар хане Ишим Султан и др.

Правители Аральского владения не только боролись за свою независимость, но и не раз участвовали в феодальных смутах Хорезма. Аральские владения имели дипломатические, экономические и культурные связи с внешним миром, в частности, с Россией, Бухарой, казахскими султанами. Например, в грамоте императрицы России Анны Иоанновны (1693-1740), написанной на имя правителя владения Сатемир хана сына Муса хана от 16 июня 1731 года, речь идет о восстановлении торговли между Аралом и Россией. От имени Шахтемир хана Оразак батыр в 1732 г. 19 февраля был у Тевкелова и информировал о том, что правители Арала и его население желают входить в состав России.

После завоевания в 1811 г. жанадарьинских каракалпаков хивин­ский хан мобилизовал все силы для разгрома тогдашнего центра араллинцев Кунграда и в 1812 г. хивинцы захватили город. Аральское владение продолжало существовать полузависимо от Хивы до середины XIX в., но уже под названием "Кунградского владения ".

Правители Кунград­ского владения Тюря суфи, Кутлымуратбий, хотя и назначенный ханом, пользовались почти полной независимостью, и все его вассальство ограничивалось уплатой налогов, и они были полновластными хозяевами в Кунграде. Такую же политику вел внук Тюря суфи по имени Мухаммед Фена. В 1858 году он объявил себя даже независимым ханом от Хивы. Его владычество продолжалось до зимы 1859-1860 гг., когда он был убит и Кунград снова поступил под власть Хивинского хана Сейида Мухаммеда. Кунград в начале августа 1859 г. окончательно присоединен к Хиве.

Таким образом, Аральско-Кунградское (Аральское (1625-1811), Кунградское (1812-1859) владения существовали более 200 лет как государственное образование каракалпаков и узбеков Южного Приаралья, которые наряду с Хивинскими и Бухарскими ханствами играли важную роль в политических событиях, происходивших в XVII — первой половине XIX вв. в Хорезм­ском оазисе и Средней Азии в целом.

В XVII-XVIII вв. район Крантау становится одним из крупных культовых и культурных центров каракалпаков в Правобережной части Приаральской дельты Амударьи. Первоначальным ядром его были, вероятно, впоследствии забытые объекты Акбилек Айым и Рустем баба, которые затем сменяются культами "Имам ишан" и "Бектемир ишан". У мазаров этих святых одновременно с паломничеством и зиаратом шло и обучение студентов. Информаторы сообщают, что здесь находились мечети и медресе Имам ишан и Бектемир ишан, которые содержались за счет прибылей от вакуфных земель, освобожденных от налогов. В документе, датированном 1851 г., содержится прямое указание на то, что земли, принадлежащие людям Имам ишана, освобождаются от уплаты заката. Вокруг этих мечетей и медресе разрастаются обширные комплексы, которые включали кладбища и другие культовые сооружения.

Это характерная картина для многих аналогичных культовым объектам нижней дельты Амударьи того времени. Об этом свидетельствуют также и медресе, и мечеть другого крупного культового центра Приаральской дельты Ишан калы, мазар которой также располагался в середине кладбища.

На крыше мазаров Крантау мы не встречаем рога, черепа рогатых животных или шесты, на верхнем конце которого устанавливалось рогообразное изображение из металла и др., характерные среди этнической группы конграт-каракалпаков. Это еще одно из доказательств того, что культовый центр Крантау в основном принадлежал и принадлежит до сих пор этнической группе каракалпаков он торт уру. Здесь и сейчас продолжают хоронить умерших, принадлежащих к этническим группам он торт уру: канглы, айтеке, кенегес, уйгыр и др. Среди них особое место занимают, конечно, первые две группы (канглы и айтеке). В данной связи необходимо заметить, что этногенез канглы может быть в определенной степени связан со средневековыми кангарами — населением Кердера.

Интенсивное разрастание кладбищ в северном направлении в середине ХIX вв. связано с общим перемещением общественно-культовых сооружений на север. Именно в это время возникают мечети айтекинцев (Маркабайказы) и канглийцев (Ибайдулла ишан), а также безымянная мечеть. В это время мазар Калмак-кала, вероятно, прекратил свое существование, общественно-культовые сооружения Бектемир ишан и Имам ишан превращаются в поминально-мемориальные объекты.

Позднесредневековый некрополь каракалпаков на возвышенности Крантау имеет название "Калмак кала" ("город калмыков") или "Калмакаулие" (кладбище калмыков). Название "Калмак" обозначало род (одна из ветвей каракалпакского рода колдаулы); поселение, укрепление, заграждение, например, Калмак кора для защиты жилых домов от песков и животных. Название "Калмак" связывается также с представителями калмыцкого народа, захваченного во время войны. Однако нет материалов о том, что представители каракалпакского рода Калмак жили в районе Крантау. Наоборот, они в основном расселялись на территории Чимбай­ского, Муйнакского, Кунградского и Ходжейлийского районов Каракалпакстана, о чем информировал нас потомок Адил калмакаРаймбергенов Бекберген (1930 года рождения). Все его предки жили на вышеназванных территориях и были похоронены (в част­ности, прадед) на кладбище Нагим ишан.

Названия "Калмак" не редкость на территории Южного Приаралья. Оссуарный могильник Куюккалы местным населением приписывается иноземным завоевателям и именуется "Калмакаулие". Кладбище под названием "Кал­макаулие" известно на территории Шаватского района Хорезмской области, расположенное рядом с древним памятником Военган. Названия "Калмак" иногда встречаются в форме "Кафр" или "Гяур". Памятник под названием "Кафркала" (XVIIIв.), например, известен на территории Караузякского района. В связи с этим памятником существуют легенды о том, что он якобы был резиденцией некоего правителя (его называют "Гяур", "Кафр" или "Калмак"), воевавшего с мусульманским правителем Багдад. Следовательно, "Калмак", "Кафр", "Гяур" и другие названия являются синонимами и в какой-то степени связаны с историей того или иного объекта доисламского периода.

Создание общественно-культовых и мемориальных сооружений на возвышенности Крантау было крупным шагом вперед в развитии народной архитектуры каракалпаков. Поздние каракалпакские общественно-культовые и мемориальные сооружений Крантау повторяют традиционные типы культовых сооружений, разработанные еще в эпоху средневековья, а в некоторых отношениях даже еще раньше. Но эти повторы ухудшенного качества: снижаются масштабы, исчезает четкость архитектурных форм и пропорций, сходит на нет декоративное убранство.

Конечно, архитектурные памятники Крантау не входят в категорию первоклассных памятников среднеазиатской архитектуры. Однако, они восполняют пробел в познании истории каракалпакского зодчества XVII-XIX вв. и поэтому заслуживают специального изучения и сохранения в разряде тех сооружений, которые находятся под государственной охраной. Недавно построенные в Крантау поминальные мечети Имам ишан, Бектемир ишан свидетельствуют о том, что традиция строительства культовых сооружений продолжается и по нынешнее время.

В районе Крантау пока не было обнаружено поселений, где могли бы проживать люди, обслуживавшие культовые сооружения некрополя. Не исключена возможность того, что такое поселение могло находиться напротив Крантау на левом берегу Амударьи. Русские путешественники, которые проезжали в XVIII-XIX вв. через территорию Приаральской дельты Амударьи, неоднократно отмечали, что именно в этом районе находится населенный пункт Канглы кала.

Крантау являлся одним из центров ремесла в Нижней дельте Амударьи. Здесь кроме гончарных производств в древности и в средневековье занимались изготовлением оссуариев, баз колонн, зернотерок, маслодавилен — жуаз и других предметов из камня. Источник сырья — карьер на крайней северной оконечности возвышенности, известной среди местного населения под названиям "Такыятас", т.е. "Каменная тюбетейка", где с глубокой древности до первой половины ХХ столетия добывался камень песчаник.

Традиция крантауских ремесленников по производству каменных предметов продолжается и в позднесредневековый период. В это время Крантау славился как один из производственных центров, где изготавливались жернова — дигирман для помола зерна и прессы для маслодавилен — жуаз. По информации, собранной у местного населения, здесь трудились несколько поколений дигирманшы и жуазшы. Здесь работали, по данным информатора Сапарова Жаксымурата (1923 года рождения), например, такие известные мастера, как Жуманазар Ташлак, Тлеумурат, его сын Султан и другие. Последним представителем поколений крантауских мастеров по изготовлению жерновов и маслодавилен был Толегендигирманшы, умерший на 80 году жизни в 1987 году.

В позднесредневековый период в Крантау существовал мазар ремесленников. Здесь уместно будет привести интересный факт, связанный с ремесленниками, который существовал в Крантау. Ремесленников не разрешалось хоронить на общем кладбище, их хоронили отдельно. Кладбище ремесленников, которое находилось на равнине, между возвышенностью Крантау и Амударьей, ближе к комплексу Бектемир ишана, неоднократно заливалось рекой и к настоящему времени не сохранилось. Ни один из информаторов не мог указать точного местонахождения этого кладбища.

Г.Ходжаниязов,

заведующий отделом археологии Каракалпак­ского

Научно-исследовательского института гуманитарных наук, Герой Узбекистана.