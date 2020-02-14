Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:36:50, 14.02.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

«ЖИВОТНЫЙ МИР КАРАКАЛПАКСТАНА»

Недавно  научные сотрудники Государственного музея истории и культуры  Республики Каракалпакстан Ш.Юсупова, Г.Атажанова, Г.Доспанова  провели лекционную выставку на тему "Животный мир Каракалпакстана" в общеобразовательной школе №37 города Нукуса.

Представители  музея рассказали об истории музея, о природе, флоре и фауне нашего края. На выставке были представлены манекены туранского тигра, лисы, ондатры, зайца, волка, а из птиц — широконоски, фазана, стрепета, красноголового нырка, полярной совы, утки и пеликана. Особенно детям был интересен рассказ о туранском тигре, его отличительных сторонах и об истории  исчезновения, о перелетных и водоплавающих птицах. В конце выставки ученикам был продемонстрирован видеофильм об Аральском море.

Подобные выставки воспитывают у  подрастающего поколения любовь к Родине и родной природе. Суть данного мероприятия — защита животного мира.

В завершение мероприятия учителя младших классов горячо поблагодарили сотрудников музея за интересную выставку. 

Г.Тажимуратова,

старший научный сотрудник Государственного музея истории и культуры республики Каракалпакстан.

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