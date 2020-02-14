Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ПРИМЕР АКТИВНОЙ ЖЕНЩИНЫ

...Когда Тамара Юсупова узнала, что на базе хлопкоочистительного завода Амударьинского района будет организована малая промышленная зона, участникам которой тогда были предусмотрены ряд льгот и преференций, решила именно здесь реализовать свою мечту.

Мечта о текстильной фабрике была давно. Побывала в России с целью изучения деятельности ряда текстильных производств. Приняла участие на форуме по текстилю в Казахстане. Отремонтировав одно из помещений на территории завода, переоборудовала его необходимой техникой, установили десятки современных швейных машин китайского производства.

— Являясь участником малой промышленной зоны — Общество с ограниченной ответственностью "Tamara Textile" сегодня занимается пошивом женской, мужской и детской одежды 15 наименований, — рассказывает руководитель данного общества Тамара Юсупова. — Здесь занято работой 25 женщин из близлежащих населенных пунктов, большинство из которых молодежь. В текущем году планируем довести их количество до пятидесяти. Если увеличим "рабочие руки", наладим и экспорт половины изготавливаемой нами продукции. Сейчас она реализуется исключительно на внутреннем рынке. Сырье завозим из Ташкента. Работаем и по заказу. Чаще всего они поступают и от простого населения и от государственных учреждений.

Под руководством Тамары Юсуповой на протяжении десяти лет работает также и частное предприятие по пошиву одежды "Тамара — Феруза".

Предприимчивая Тамара активна и в общественно-политической жизни района. Как депутат от УзЛиДеП Амударьинского районного Кенгаша народных депутатов тесно сотрудничает с Союзом молодежи, комитетом женщин района, также с Торгово-промышленной палатой Республики Каракалпакстан. В качестве депутата на территории махаллей "Ташкала" и "Бешовул" содействует организации швейного цеха, где будет обеспечена занятость десяти женщин из этих махаллей.

М.Тураева

На снимке: на текстильном предприятии.