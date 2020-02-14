Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:36:38, 14.02.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕЖДЕН

В Нукусе обсудили проблемы изменения климата и его последствия для  региона  Приаралья и  человечества в целом. Семинар-тренинг был проведен в рамках проекта "Повышение осведомленности местного населения по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата через средства массовой информации в Республике Каракалпакстан, Узбекистан",  который с октября прошлого года  реализуется Международным  инновационным  Центром Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Канадским  фондом местных инициатив. В мероприятии приняли участие ученые, занятые изучением ситуации, студенты вузов республики.

— В июне 2019 года среди молодежи  Каракалпакстана сотрудники МИЦП  провели опрос,  целью которого было узнать, насколько новое поколение  осведомленно  о ситуации, связанной с климатическими изменениями на  планете. Опрос показал, что почти 100% респондентов не имели  практически никакого представления об этих  угрозах, последствиях, связанных с природными катаклизмами.  Сделав соответствующие выводы,  мы приняли решение обратиться в Канадский фонд местных инициатив с проектным предложением, изложив  суть проблемы, — рассказывает заместитель директора Международного инновационного центра Муратбай  Ганиев. — Работа проекта  включает в себя и вопросы защиты окружающей среды, в том числе — редких и исчезающих видов животных,  занесенных в Красную книгу Узбекистана. В рамках проекта  были сняты  анимационные фильмы и видеоролики, которые транслируются на местном телевидении,  размещены в сети интернет, на официальных телеграмм — каналах Госкомэкологии Узбекистана, Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству, международных организаций. Среди учеников нескольких школ Нукуса был проведен конкурс рисунка, посвященный тематике изменения климата. Его победители отмечены дипломами и подарками. Семинар, проходящий сегодня в КГУ имени Бердаха — часть мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта.

Место проведения организаторами выбрано не случайно. Студенты высших учебных заведений Каракалпакстана также стараются внести свою лепту в общее дело — готовят научные доклады, участвуют во флешмобах, помогают преподавателям в разработке методических пособий и учебников на заданную тему, делятся полученными знаниями  с ровесниками, дискутируют  в чатах.  

Ознакомиться с тем, как осуществляется проект, в Приаралье приехали  координатор программы Канадского фонда местных инициатив в Узбекистане и Армении Анна Жуган и первый  секретарь Посольства Канады в Москве  Аарон  Кое. Высокие гости отметили, что  информационная кампания даст весомые результаты, так как  она охватит большую часть населения  северного региона.

А.Аминова

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