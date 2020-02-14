Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕЖДЕН

В Нукусе обсудили проблемы изменения климата и его последствия для региона Приаралья и человечества в целом. Семинар-тренинг был проведен в рамках проекта "Повышение осведомленности местного населения по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата через средства массовой информации в Республике Каракалпакстан, Узбекистан", который с октября прошлого года реализуется Международным инновационным Центром Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Канадским фондом местных инициатив. В мероприятии приняли участие ученые, занятые изучением ситуации, студенты вузов республики.

— В июне 2019 года среди молодежи Каракалпакстана сотрудники МИЦП провели опрос, целью которого было узнать, насколько новое поколение осведомленно о ситуации, связанной с климатическими изменениями на планете. Опрос показал, что почти 100% респондентов не имели практически никакого представления об этих угрозах, последствиях, связанных с природными катаклизмами. Сделав соответствующие выводы, мы приняли решение обратиться в Канадский фонд местных инициатив с проектным предложением, изложив суть проблемы, — рассказывает заместитель директора Международного инновационного центра Муратбай Ганиев. — Работа проекта включает в себя и вопросы защиты окружающей среды, в том числе — редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Узбекистана. В рамках проекта были сняты анимационные фильмы и видеоролики, которые транслируются на местном телевидении, размещены в сети интернет, на официальных телеграмм — каналах Госкомэкологии Узбекистана, Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству, международных организаций. Среди учеников нескольких школ Нукуса был проведен конкурс рисунка, посвященный тематике изменения климата. Его победители отмечены дипломами и подарками. Семинар, проходящий сегодня в КГУ имени Бердаха — часть мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта.

Место проведения организаторами выбрано не случайно. Студенты высших учебных заведений Каракалпакстана также стараются внести свою лепту в общее дело — готовят научные доклады, участвуют во флешмобах, помогают преподавателям в разработке методических пособий и учебников на заданную тему, делятся полученными знаниями с ровесниками, дискутируют в чатах.

Ознакомиться с тем, как осуществляется проект, в Приаралье приехали координатор программы Канадского фонда местных инициатив в Узбекистане и Армении Анна Жуган и первый секретарь Посольства Канады в Москве Аарон Кое. Высокие гости отметили, что информационная кампания даст весомые результаты, так как она охватит большую часть населения северного региона.

А.Аминова