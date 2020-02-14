Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ

8 февраля в "Мехрибанлык уйи" Ходжейлийского района прошла встреча с депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса Л.Сеитовой и М.Ибрагимовым.

Перед началом мероприятия для гостей провели экскурсию, показали и рассказали, в каких условиях живут и воспитываются дети. На встрече выступили Лейли Пулатовна и Мухтар Мамутович, которые ознакомили присутствующих в зале педагогов и воспитанников с деятельностью фракций Олий Мажлиса, принимаемыми законами, а также целью их визита в учреждение. В выступлении Л.Сеитовой особое внимание было уделено необходимости экологического воспитания подрастающего поколения, развития экологической культуры людей, информирования широкой общественности об экологической безопасности общества, рационального использования природных ресурсов, воспитания каждого гражданина в духе уважения и сохранения природы. Также она отметила, что непосредственные встречи с населением позволяют им — депутатам — более детально и глубже изучить волнующие людей вопросы и найти пути их решения. Она призвала присутствующих в зале поделиться проблемами, которые требуют своего разрешения. От имени воспитанников "Мехрибанлык уйи" выступила Рано Карамова. Поздравив депутатов с избранием в Законодательную палату, она обратилась к ним с такими наказами: для улучшения экологического воспитания учащихся необходимо разработать буклеты, в которых доступно и красочно были прописаны незыблемые законы экологической культуры; ввести в школах с 1 класса уроки по экологической культуре; в населенных пунктах установить урны, баки для сбора мусора, особенно возле точек общепита и продажи продуктов питания; организовать и проводить в городах и районах Фестивали экологии. В целях улучшения физического воспитания детей в "Мехрибанлык уйи" помочь в реставрации имеющихся спортивных площадок с учетом последних инновационных разработок, а футбольное поле застелить новым искусственным покрытием. Целесообразно по ТВ перед сеансом кинофильмов демонстрировать ролики на темы бережного отношения к природным ресурсам, в первую очередь, к воде. В заключение она пожелала депутатам успехов в их нелегком труде и заверила, что они — воспитанники "Мехрибанлык уйи" — будут учиться и работать на благо своей Родины.

Поблагодарив Р.Карамову за наказы, депутаты вручили детям подарки — книги и предметы одежды. Затем гостям была представлена концертная программа, подготовленная силами воспитанников.

К.ПИРНАЗАРОВА