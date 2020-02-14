Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

НА ЗАРАБОТКИ — НА ЛЕГАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Отправиться на работу в Японию, Венгрию, Турцию, Болгарию и десятки других стран мира на легальной основе появилась возможность у участников ярмарки вакансий, которую провело в Нукусе Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

В Литве и Эстонии, к примеру, можно устроиться водителем, в Польше примут сварщиков и штукатуров, в ОАЭ садовников и сиделок, в Японии — работников на мебельные фабрики и в строительные компании. В городах России ждут поваров и пекарей, швей и охранников, горничных и плотников. Около 10 тысяч самых различных вакансий предложили организаторы ярмарки ее участникам, предоставив возможность выбрать одну из 70 стран, с компаниями и предприятиями которых работают частные агентства занятости страны.

Это второе столь масштабное мероприятие, проводимое Агент­ством по вопросам внешней трудовой миграции — первая ярмарка прошла в Ферганской долине, следующим пунктом станет Кашкадарьин­ская область.

Найти работу можно было не только за пределами страны — несколько агентств были готовы оказать содействие трудоустроиться в Ташкенте и других городах Узбекистана.

В основе своей вакансии рассчитаны на мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, с опытом работы в той или иной сфере не менее трех лет, со средне-специальным и высшим образованием. Заработать можно от 500 до 2000 тысяч долларов США, практически все наниматели готовы предоставить жилье, а некоторые — бесплатное питание и бонусы. Услуги агентств колеблятся от 2 до 7 с лишним миллионов. Оплатить их, как и расходы на поездку, можно при помощи кредитов, которые готовы на льготных условиях выдать мигрантам банки республики.

— Заинтересовался несколькими вариантами, решение буду принимать, посоветовавшись с родителями. А вот несколько моих друзей уже определись с выбором, — говорит житель Нукуса Ерполат Медетов. — С появлением Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, мы можем быть уверены, что не останемся один на один со своими проблемами вдали от родного дома.

В целом, свыше 1 тысячи участников ярмарки проявили интерес к сотрудничеству с агент­ствами занятости, с которыми заключили договора — намерения.

В рамках мероприятия прошел открытый урок для студентов КГУ имени Бердаха, проведенный советником Премьер-министра Республики Узбекистан, заведующим департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом К.Рашидовым, и первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Э.Мухитдиновым. Молодые люди смогли получить ответы на вопросы, касающиеся преимуществ легального трудоустройства за пределами страны.

В открытии ярмарки принял участие Председатель Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

А.Аминова