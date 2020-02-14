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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО КЕНЕСА

8 февраля этого года состоялась вторая внеочередная сессия Кунградского районного Кенеса народных депутатов.

На ней был рассмотрен организационный вопрос.

На сессии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, который остановившись на задачах дальнейшего социально-экономического развития Кунградского района и повышения благосостояния населения, на должность исполняющего обязанности хакима района предложил кандидатуру работавшего до настоящего времени начальником Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан Каллибека Жолдасбаевича Халмуратова.

Выступившие ряд депутатов поддержали предложенную кандидатуру.

На сессии К.Халмуратов был утвержден на должность исполняющего обязанности хакима Кунградского района.

К.Халмуратов, выразив депутатам признательность за оказанное доверие, заверил их в том, что отдаст все силы и весь опыт на благо развития района и улучшения уровня жизни народа.

В работе сессии принял участие ответственный работник Администрации Президента Республики Узбекистан А.Файзиев.

ККИА