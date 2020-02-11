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Спорт

В НУКУСЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

В Детско-юношеской спор­тивной школе №1 города Нукуса состоялся международный турнир дзюдоистов в возрастной категории 2000-2002 годов рождения на приз мастера спорта Республики Узбекистан, заслуженного тренера Республики Каракалпакстан Мурата Сарсенбаева.

В соревновании приняли участие около 200 молодых дзюдоистов из ряда областей Узбекистана, города Ташкента и нашей республики.

На церемонии открытия турнира выступили председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, генеральный секретарь Федерации дзюдо Республики Узбекистан Б.Акрамов, советник Президента Национального олимпийского комитета Н.Худойкулов, которые остановились на мерах, реализуемых в нашей стране под руководством Президента, по развитию массового спорта, выявлению и воспитанию талантливых спортсменов. В качестве живого примера приведен тот факт, что воспитанники ДЮСШ №1, в стенах которой организован турнир, в минувшем году в чемпионатах мира, Азии, Узбе­кистана, международных турнирах завоевали 40 золотых, 39 серебряных и 49 бронзовых медалей.

Как было отмечено в недавнем Послании главы государства Олий Мажлису, будут осуществляться широкомасштабные меры по формированию здорового образа жизни, возведению объектов массового спорта. А также Национальным олимпийским комитетом создаются благоприятные возможности для достойного выступления наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в нынешнем году.

Первым наставником М.Сарсенбаева, когда ему исполнилось семь лет, был Асаматдин Кабулов. В дальнейшем азы дзюдо он постигал у известных тренеров Георгия Гамгабели и Умара Бестаева. Занимал призовые места в международных и отечественных турнирах по дзюдо, самбо и борьбе "Турон". В 1987 году М.Сарсенбаеву было присвоено звание мастера спорта.

Сегодня уже он сам плодотворно трудится на тренерском поприще. Проявляет активность не только в развитии борьбы, но и таких видов, как регби, велоспорт и фехтование.

По его непосредственной инициативе в 2007 году в Нукусе, в 2008-м — в Самарканде, а на следующий год в казахстанском Шымкенте были организованы турниры по борьбе "Турон". В настоящее время он работает директором Нукусской школы высшего мастерства по олимпийским и национальным видам спорта.

... Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Затем известный япон­ский дзюдоист, обладатель 7-го дана Томоо Тории продемонстрировал мастер-класс для юных спортсменов.

— Пристальное внимание развитию физкультуры и спорта дают свои позитивные результаты, — рассказывает чемпион мира, ныне тренер сборной Узбекистана по дзюдо Томоо Тории. — На сегодняшний день Узбекистан находится в числе мировых лидеров по данному виду спорта. На предстоящей Олимпиаде в Токио рассчитываем на медали в четырех-пяти весовых категориях. Хочу с удовлетворением отметить, что среди претендентов есть и каракалпакстанские атлеты. Я много слышал об Арале, но это мой первый приезд в ваш край. Здешнее радушное гостеприимство приятно поразило меня.

По результатам упорных схваток в своих весовых категориях победили А.Садуллаев, Ж.Бахтияров из Хо­резмской области, М.Сейдуллаев, представлявший город Ташкент, навоийские борцы З.Усманов, А.Исмаилов, хозяин ковра Е.Сарсенбаев и бухарец М.Эркинов.

Победителям вручены дипломы и ценные призы.

ККИА