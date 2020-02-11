Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

КОГДА РЯДОМ НАСТАВНИК И ДРУГ

Вдали от родного дома, близких людей каждый из нас нуждается в поддержке, человеке, который может подставить крепкое, надежное плечо.

Оказавшись в другой стране, городе, о котором знал только из учебников географии, важно не только адаптироваться к местным условиям жизни, но и следовать обычаям и традициям народа, учиться находить выход из разных ситуаций. Студенту — первокурснику, выпорхнувшему из родительского гнезда, осваиваться на новом месте и интересно, и сложно одновременно.

Приехав учиться в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, мы, ребята из Каракалпакстана, были приняты в вузе, как родные. Нас встретили радушно и тепло, словно своих сыновей, которые вернулись к себе домой. Мы были приятно удивлены, что в одном из лучших вузов России преподает наш земляк — Махмуд Акназарович Юлдашев. Родился и вырос он в Беруни, закончив с отличием Самаркандский сельскохозяйственный институт в 1979 году, учился в аспирантуре Узбекского научно-исследовательского института животноводства, затем защитил кандидатскую диссертацию в Алма-Ате. Проработав почти 10 лет в УзНИИЖ, Махмуд Юлдашев в 1997 году переехал с семьей во Владикавказ. Здесь опытный специалист работал в системе агроэкологии, а затем преподавал в Горском аграрном университете.

В Северо-Кавказский горно-металлургический институт, где нам выпало счастье учиться, доцента Юлдашева перевели в прошлом году, он принял первых студентов из Узбекистана. Махмуд Акназарович не просто куратор, исполняющий свои должностные обязанности, но человек, который интересуется судьбой каждого из нас, старается помочь и словом, и делом.

Благодаря нему мы все занимаемся в спортивных секциях, выезжаем за город на пикники, ездим с экскурсией по Владикавказу. Мы точно знаем, что можем рассчитывать на него в любой ситуации, из которой он обязательно найдет выход.

Для нас Махмуд Юлдашев — пример для подражания, ведь следуя его советам, мы становимся мудрее, сильнее духом, взрослеем.

Могу с уверенностью сказать за всех моих однокурсников и других студентов — нам повезло встретить в своей жизни такого человека. Мы закончим вуз, вернемся домой, станем специалистами. Знания и опыт, которые даст наш наставник — это ценный дар, и его мы пронесем через всю свою жизнь.

М-А.Айтешев,

студент Северо-Кавказ­ского

горно-металлургического института.