Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:03:28, 11.02.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Для Центральной Азии вопрос рационального использования водных ресурсов  уже давно не праздный, а для населения  Каракалпакстана,  пережившего  трагедию Аральского моря и ежегодно наблюдающего изменения гидрорежима  Амударьи, связанного, в том числе, и с маловодьем в отдельные годы, более, чем актуален.

Бережное отношение  к водным ресурсам начинается с отдельного человека. Привлечь внимание  населения и  повысить осведомленность жителей  по данным вопросам, а также  по вопросам защиты окружающей среды в условиях изменения климата  было целью проекта "Осведомленность населения  по вопросам  водных ресурсов и экологии",  исполнителями которого выступали общественное объединение "Сувчи" при финансовой поддержке  Европейского союза.

Реализация проекта началась в 2018 году и завершилась в прошлом году. За  два года были проведены  13 семинаров, которыми  охвачено  940 участ­ников. Один из первых семинаров был проведен в махалле "Телеорай" г. Нукуса.  О том, что водные ресурсы Узбекистана ограничены, знает, пожалуй, каждый гражданин  страны.    На семинарах же рассказывают, что уже сегодня  в условиях изменения климата дефицит воды  ощущается во  многих странах мира, и эта тенденция будет усиливаться. Здесь же приводят примеры бережного отношения  к воде, как в городе, так и в сельской местности.

— Семинар для дехкан и фермеров был организован при участии  Совета фермерских и дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Республики Каракалпакстан, — говорит  консультант проекта Р.Кушеков. — На семинаре с ними мы демонстрировали метод капельного орошения на культурах, выращиваемых в регионе, и обсуждали эффективность его использования. Этот метод давно внедрен почти во всем мире и нам  также нужно переходить на его использование, причем применять не только на огромных посевных площадях, занятых  хлопчатником, пшеницей, садами, но, что тоже очень важно, на дехканских и приусадебных участках.

 Семинар по рациональному использованию водных ресурсов был проведен и среди молодежи в Нукусе. Им рассказали о  формировании речного стока Амударьи и современном гидрорежиме, также о существующих международных документах по использованию  водных ресурсов трансграничных рек. Студентам и преподавателям  Каракалпакского  государственного  университета им. Бердаха факультета "География и природные ресурсы" на семинаре  продемонстрировали  использование гидрогеля  в сельском хозяйстве — современного водосберегающего  средства.

Для того, чтобы  информировать как можно больше людей, в том числе  сельское население, на тему бережного отношения к воде семинар был проведен среди слушателей Регионального центра переподготовки и повышения квалификации  работников народного образования Республики Каракалпакстан — учителей географии и природоведения.

Важная и актуальная тема рационального использования водных ресурсов   должна быть доведена до сведения каждого гражданина. Бережное отношение к воде — требование  сегодняшнего дня, ведь неутешительные прогнозы  о дефиците воды в будущем говорят   о том, что Узбекистан находится в зоне риска, и мы должны быть готовы к этим вызовам.

И.ПЕТРУШИНА

1 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF