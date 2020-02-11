Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Для Центральной Азии вопрос рационального использования водных ресурсов уже давно не праздный, а для населения Каракалпакстана, пережившего трагедию Аральского моря и ежегодно наблюдающего изменения гидрорежима Амударьи, связанного, в том числе, и с маловодьем в отдельные годы, более, чем актуален.

Бережное отношение к водным ресурсам начинается с отдельного человека. Привлечь внимание населения и повысить осведомленность жителей по данным вопросам, а также по вопросам защиты окружающей среды в условиях изменения климата было целью проекта "Осведомленность населения по вопросам водных ресурсов и экологии", исполнителями которого выступали общественное объединение "Сувчи" при финансовой поддержке Европейского союза.

Реализация проекта началась в 2018 году и завершилась в прошлом году. За два года были проведены 13 семинаров, которыми охвачено 940 участ­ников. Один из первых семинаров был проведен в махалле "Телеорай" г. Нукуса. О том, что водные ресурсы Узбекистана ограничены, знает, пожалуй, каждый гражданин страны. На семинарах же рассказывают, что уже сегодня в условиях изменения климата дефицит воды ощущается во многих странах мира, и эта тенденция будет усиливаться. Здесь же приводят примеры бережного отношения к воде, как в городе, так и в сельской местности.

— Семинар для дехкан и фермеров был организован при участии Совета фермерских и дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Республики Каракалпакстан, — говорит консультант проекта Р.Кушеков. — На семинаре с ними мы демонстрировали метод капельного орошения на культурах, выращиваемых в регионе, и обсуждали эффективность его использования. Этот метод давно внедрен почти во всем мире и нам также нужно переходить на его использование, причем применять не только на огромных посевных площадях, занятых хлопчатником, пшеницей, садами, но, что тоже очень важно, на дехканских и приусадебных участках.

Семинар по рациональному использованию водных ресурсов был проведен и среди молодежи в Нукусе. Им рассказали о формировании речного стока Амударьи и современном гидрорежиме, также о существующих международных документах по использованию водных ресурсов трансграничных рек. Студентам и преподавателям Каракалпакского государственного университета им. Бердаха факультета "География и природные ресурсы" на семинаре продемонстрировали использование гидрогеля в сельском хозяйстве — современного водосберегающего средства.

Для того, чтобы информировать как можно больше людей, в том числе сельское население, на тему бережного отношения к воде семинар был проведен среди слушателей Регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан — учителей географии и природоведения.

Важная и актуальная тема рационального использования водных ресурсов должна быть доведена до сведения каждого гражданина. Бережное отношение к воде — требование сегодняшнего дня, ведь неутешительные прогнозы о дефиците воды в будущем говорят о том, что Узбекистан находится в зоне риска, и мы должны быть готовы к этим вызовам.

И.ПЕТРУШИНА