Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медиа-тур

ОБНОВЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ КАНЛЫКУЛЯ

Стало доброй традицией пресс-службы Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан часто проводить медиа-туры по нашей республике.

Главная цель данной инициативы — поближе ознакомить представителей средств массовой информаций с ходом реформ, осуществляемым в нашей стране, изменениями, происходящими в дальних аулах и районах нашей республики.

Нынешний наш медиа-тур посвящался Канлыкульскому району. Здесь же состоялась пресс-конференция с участием хакима и представителей районного актива и молодежи.

Хаким Даулет Толабаев рассказал о ходе социально-экономическом развитии района. Затем выступили пресс-секретарь Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Ч.Елмуратов и председатель Канлыкульского районного совета Союза молодежи Узбекистана Р.Калимбетов.

Потом журналисты и блогеры получили ответы на интересующие их вопросы и поделились своими предложениями по развитию предпринимательства и сферы туризма.

В настоящее время в Канлыкуле проживают более 50 тысячи человек, из них 29 323 — молодежь в возрасте до 30 лет. Это 57,7 процента населения района.

Стоит отметить, что в 2020 году исполняется 50 лет образования Канлыкульского района. Значит, в скором будущем жители района торжественно отметят эту знаменательную дату.

В начале прошлого года для комплексного развития района государством было выделено 96 млрд. 799 млн. сумов. Они были использованы для благоустройства центральных улиц, строительства объектов различных сфер, в том числе базара, дорог, а также улучшения качества инженерно-коммуникационных сетей. По словам хакима, на основе программы социально-экономического развития района на 2019-2021 годы запланировано осуществление 18 крупных проектов на 121 млрд. сумов, в результате которых будут созданы более 400 рабочих мест. А на реализацию государственной программы "Абат ауыл" израсходовано более 25 миллиардов сумов.

В 2019 году сданы в экс­плуатацию новые здания производственного предприятия ООО "Кантекс инвест, Центра государственных услуг, Цент­ра культуры и трехэтажной многопрофильной поликлиники. А четыре общеобразовательные школы и монумент "Скорбящая мать" прошли капитальный ремонт.

Мы вместе с руководителями района побывали в Многопрофильной поликлинике.

Здесь ежедневно принимают более 150 посетителей.

При ней работает аптека. А самое главное, здесь налажена система электронной очереди.

В январе 2020 года сдано в эксплуатацию и здание Центра государственных услуг. По словам руководителя центра Бахадыра Мамбеткаримова, здесь одновременно оказываются несколько видов госуслуг, в частности по вопросам недвижимости, регистрации предпринимателей, лицензирования, посещения дошкольных учреждений и другим. В цент­ре также имеется конференц-зал, рассчитанный на 50 человек, Народная приемная Президента Республики Узбекистан.

Наш тур продолжился посещением детского парка "Бахытлы". Здесь мы обратили внимание на Монумент книги, сделанный молодым художником Полатом Мадреймовым в 2017 году.

— Нас, представителей молодого поколения, этот монумент призывает дружить с книгами, — говорит учащаяся общеобразовательной школы №1, лидер детской организации "Камалак" при Канлыкульском районном совете Союза молодежи Узбекистана Улсанем Кыятбаева. — Семь книг в нем означает семь чудес света, а яблони — плоды труда. В парке также можно было увидеть памятник "Роль в обществе неграмотного человека", который заставляло каждого из нас задуматься о своей быстротечной жизни и о том, что, какой след мы оставим после себя.

Следующий наш маршрут был проложен в ООО "Kантекс инвест", которое было открыто в прошлом году. Это крупное предприятие, специализированное на производстве шелковых ниток. Здесь в четырех сменах работают 600 человек. Для осуществления данного проекта выделено 38 млн. долларов США. На ноябрь прошлого года объем экспорта составил 7 млн. долларов США. В настоящее время продукция предприятия отправляется в Россию, Турцию, Польшу и Украину.

А в дошкольном учреждении №1 недавно произведена реконструкция. В настоящее время в детсаде воспитываются 280 ребят в 9 группах. Для них созданы все необходимые условия для полноценного развития. Дети занимаются танцами, гимнастикой, посещают кружки изобразительного искусства, английского и русского языков. Дошкольное учреждение считается образцовым в районе, так как их воспитанники становятся победителями конкурсов, не только районного масштаба, но и республиканского.

Затем гости взяли курс на очередной объект — реконструированное здание Канлыкульского районного совета Союза молодежи Узбе­кистана. Оно торжественно открылось в сентябре прошлого года. Сейчас здесь действуют пять кружков. Дети изучают в них русский и английский языки, познают секреты компьютерных технологий, посещают библиотеку и другие кружки.

По словам руководителя Союза молодежи Рустема Калимбетова в настоящее время в районе молодежь в возрасте с 14 по 30 лет составляет около 16 тысячи. Стоит отметить, что они активные участники различных конкурсов и соревнований как "Жас китапкумар", "Аязий билимданлары", "Заковат", "Экология билимданлары" и других.

В прошлом году здесь также прошло торжественное открытие стадиона "Жайхун", рассчитанное на 1000 зрителей.

— Оказывается новый стадион дает мотивацию юным спортсменам, — говорит тренер по футболу Сапарбай Юсупов. — Потому что мои воспитанники сразу же после открытия стадиона стали чемпионами Каракалпакстана по футболу. Они показали хорошие результаты также на турнирах в Андижане и в Фергане.

Сметная стоимость стадиона составляет более 6,5 млрд. сумов.

... Мы на время окунулись в 90-е годы прошлого века. Может, удивитесь как? А очень просто. В Канлыкуле, оказывается, есть "Музей 90-х годов", где хранятся предметы, вещи и принадлежности прошлого столетия.

— Жители нашего района приносят сюда памятные и исторические вещи 90-х годов, — говорит управляющий музея Наурыз Байманов. — Здесь можно увидеть телевизоры, радио, магнитофоны, телефоны, грампластинки, денежные купюры, предметы обихода и многие другие. Несмотря на короткий срок, экспонаты музея пополняются постоянно. Теперь перед нами стоит задача расширить площадь музея.

Финальным туром нашей поездки стал Центр культуры района, где действуют зал на 180 мест, разные кружки, в том числе дутаристов, хореографии, драмы, вокала и другие.

— Воспитанники отделения драмы, недавно приняв участие в Республиканском фестивале Центров культуры, заняли почетное первое место, — рассказывает заведующий отделом Абдибек Длимов. — В настоящее время сюда привлечены более 100 молодых людей. Цель нашей деятельности — содержательно провести их досуг. Новое здание центра сильно отличается от прежнего. Здесь созданы хорошие условия для занятия искусством. Мы ищем талантливых представителей молодежи среди населения и поддерживаем их начинания.

Для гостей была представлена концертная программа членов кружков Центра культуры.

На этом завершился медиа-тур в Канлыкульский район. Мы стали свидетелями больших изменений. Не секрет, что существуют и ряд проблем, связанные с народным образованием и нехваткой медицинских кадров. Но подобные проблемы встречаются и в других регионах нашей республики. Главное, жители Канлыкуля с оптимизмом смотрят в будущее, воспитывают детей, развивают сельское хозяйство, предпринимательство, другие сферы.

По словам главы района, в 2020 году планируется строительство плавательного бассейна, летнего амфитеатра и производственного предприятия "Канлыкул ипаги", где будет обеспечена занятость 250 местных жителей.

Можно сказать, что и эти штрихи добавят красок в новые страницы жизни Канлыкульского района.

Х.Халилаева.

Фото М.Хабибуллаева.