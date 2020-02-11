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В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3 февраля этого года состоялось расширенное заседание Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

На нем были рассмотрены итоги деятельности высших учебных заведений в минувшем году и задачи на 2020 год.

В заседании, которое вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководители высших учебных заведений, министерств, инспекции по надзору за качеством образования, представители средств массовой информации.

Было отмечено, что в Пос­лании Президента Республики Узбекистан парламенту определены конкретные задачи по повышению качества образования в высших учебных заведениях, научного потенциала страны, воспитанию подрастающего поколения в духе верности к Родине, подготовке высококвалифицированных кадров.

Особенно в нынешний, объявленный Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, эти меры будут иметь ключевое значение. А также, на недавней встрече с учеными и молодежью глава государства подчеркнул важность развития науки и просвещения, всемерной поддержки научно-исследовательских работ, усиления связи между наукой и производством.

У нас в стране проводится широкомасштабная работа по созданию благоприятных условий труда для профессорско-преподавательского состава. В частности, только за последний год в нашей республике открылись филиалы трех вузов, а в текущем — ожидается открытие Нукусского филиала Ташкент­ского государственного технического университета.

Кроме того, согласно Инвестиционной программе, в 2017-2019 годах в клинике Нукусского филиала Таш­кентского педриатического медицинского института произведено строительных и реконструительных работ на 72,8 миллиарда сумов при общем прогнозе 85 миллиардов 681 миллион сумов, а в Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза при прогнозе 52 миллиарда 702 миллиона сумов за два последних года выполнено работ на 33,5 миллиарда сумов. Они будут продолжены и этом году.

А также, в ушедшем году масштабные строительные, реконструительные и благоустроительные работы велись в информационно-ресурсных центрах, учебно-лабораторных кабинетах, студенческих общежитиях и на территориях вузов.

По рассматриваемому вопросу выступил руководитель образованной Жокаргы Кенесом депутатской рабочей группы Т.Романов.

Он отметил, что в настоящее время в 9 высших учебных заведениях обучаются 28584 студента. Работают 1649 профессоров и преподавателей, из них, 70 докторов наук, 461 кандидат наук, 207 старших преподавателей, 940 ассистентов-преподавателей.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан "О параметрах государственного заказа по приему в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2019/2020 учебном году" от 17 июня 2019 года в 9 вышеуказанных вузов приняты 10076 студентов, в том числе по направлению образования бакалавриата на дневную форму обучения 7551 студент, на специальную заочную форму обучения на платно-контрактной основе 62 студента, на заочную форму обучения 1850 студентов, на вечернюю — на платно-контрактной основе — 137, в магистратуру приняты 476 студентов. Кроме этого, на основе льгот и преференций, предоставленных государством, в вузы приняты 457 юношей и девушек.

Наряду с этим, в нескольких высших учебных заведениях созданы совместные факультеты, в том числе в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха — с двумя вузами Российской Федерации и одним учебным заведением Республики Беларусь. В Нукусском филиале Ташкентского университета информационных технологий — с одним вузом Беларуси, в Нукусском филиале ТПМИ — с вузами России и Южной Кореи. В эти факультеты по 13 образовательным направлениям на платно-контрактной основе приняты 103 студента.

В текущем учебном году на основе разработанных в каждом вузе "Дорожных карт" проводится целена­правленная работа по улучшению качества образования, обеспечению эффективности научно-исследовательских работ, повышению профессиональной подготовки преподавателей. В КГУ, НГПИ, Нукусских филиалах Ташкентского государственного аграрного университета, ТУИТ реализован ряд образовательных проектов стоимостью нескольких десятков тысяч долларов и евро за счет грантов зарубежных научно-исследовательских центров и средств научных фондов. А также КГУ добился права на проведение научно-исследовательских работ на государственной грантовой основе стоимостью 724 миллиона сумов.

Вместе с тем, в отрасли имеет место ряд недостатков. В частности, наблюдается заметное снижение рейтингов ведущих вузов по сравнению с другими учебными заведениями Узбе­кистана. Не отвечает современным требованиям и степень освоения профессорско-преподавательским сос­тавом информационно-коммуникационных технологий, иностранных языков. Дана критическая оценка уровню обеспеченности студентов учебниками, учебными пособиями, общежитиями, трудоустройства выпускников. Имеются проблемы в вопросах прохождения практики.

В ходе заседания заслушаны информации руководителей учебных заведений по вопросу повестки дня.

Президиум Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан принял постановление по обеспечению эффективной реализации задач, изложенных в "Дорожных картах".

На заседании выступил заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан С.Бузрукханов.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.