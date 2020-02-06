Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ДОСТОЙНЫ ПОДРАЖАНИЯ

Лучшие представители старшего поколения во все времена служили образцом для молодого поколения. Их жизнь, трудовая деятельность, плодотворное творчество достойны подражания.

В рамках пяти важных инициатив, выдвинутых главой нашего государства, в общеобразовательной школе №1 Кегейлийского района прошла встреча. В ней учащиеся школы встретились с народным писателем Республики Каракалпакстан Муратбаем Нызановым, заслуженным журналистом республики Узбекистан, главным редактором газет "Еркин Каракалпакстан"- "Вести Каракалпакстана" Кенесбаем Реймовым и заслуженным артистом Республики Узбекистан Омирбаем Косымбетовым.

Организаторами встречи выступили педагогический коллектив и председатель родительского и контрольного совета данной школы Шернияз Панаев.

Директор школы Тимур Мурзамбетов открыл торжественную часть мероприятия и рассказал присутствующим о биографии гостей.

В начале мероприятия гости встречи подробно рассказали о своей творческой деятельности, а также о том, что каждый человек в жизни должен поставить перед собой высокие цели и стараться добиться успеха в выбранной профессии.

Учителя и учащиеся задавали им вопросы, касающиеся творческой деятельности, на которые получили обстоятельные ответы.

— Творчество гостей сегодняшней встречи нам хорошо знакомо, и эта живая встреча оставила у нас большое впечатление, — говорит учитель каракалпакского языка и литературы общеобразовательной школы №1 Эльмира Байжанова. — Нашим ученикам было очень интересно пообщаться с ними. Уверена, что их плодотворное творчество станет образцом подражания для подрастающего поколения.

Х.Халилаева