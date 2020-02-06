Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Новое в законодательстве

СИСТЕМА НОТАРИАТА РЕФОРМИРУЕТСЯ

14 января 2020 года Президент Республики Узбекистан подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбе­кистан в связи с коренным реформированием системы нотариата".

В связи с этим, министр юстиции Республики Каракалпакстан С.Худайбергенов разъяснил суть изменений, которые будут действовать в системе нотариата в связи с принятием этого закона.

— Вышеназванным Законом внесены изменения и дополнения в законы "О залоге", "О нотариате", "О лизинге", "Об ипотеке", "О риэлторской деятельности", "Об обмене кредитной информацией", "Об опеке и попечительстве", "О медиации", в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы, а также в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Особого внимания заслуживают изменения и дополнения в Закон о нотариусах, поскольку впервые на законодательном уровне были усилены обязанности частных нотариусов. В частности, установлено, что нотариальные действия в Республике Узбекистан осуществляются государственными нотариальными конторами, а также нотариусами, занимающимися частной практикой в соответствии с законодательством.Документ предусматривает поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственные нотариальные конторы; порядок организации деятельности Нотариальной палаты Узбекистана, ее основные задачи и направления деятельности. Важным моментом является отмена обязательного нотариального удостоверения для отдельных видов сделок, а также введение новых видов нотариальных действий; отмена некоторых требований при удостоверении договоров отчуждения, найма (аренды) и безвозмездного пользования имущества и упрощение процесса удостоверения такого рода сделок; внедрение механизма дистанционных нотариальных действий, в том числе посредством видеоконференцсвязи;

Особого внимания заслуживает введение страхования гражданской ответственности нотариусов негосударственных нотариальных контор в целях защиты граждан от ущерба, причиненного в процессе исполнения нотариусом своих профессиональных обязанностей; предоставление оперативных нотариальных услуг путем совершенствования системы электронного обращения к нотариусу. В частности, согласно внесенным изменениям в Закон "О залоге", договоры об ипотеке и залоге при приобретении недвижимости и транспортных средств на первичном рынке не подлежат нотариальному заверению.

Также, Закон "О нотариате" дополнен нормами о нотариусе, который занимается частной практикой, нотариальной палате.

В частности, нотариус, занимающийся частной практикой, вправе без образования юридического лица иметь свой собственный офис, открывать банков­ский счет и другие лицевые счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками, участвовать в суде от своего имени и совершать иные действия, предусмотренные законодательством.

Нотариальная палата является некоммерческой организацией, основанной на членстве всех нотариусов, занимающихся частной практикой.

Кроме того, частная нотариальная деятельность также включена в Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Изменения и дополнения в Закон о ряде нотариальных законов, в том числе создание нормативно-правовой базы для практики частных нотариусов, сделают радикальный поворот в нотариальной системе страны. Это обеспечит нашим гражданам дополнительное удобство пользования нотариальными услугами.

Записала К.ПИРНАЗАРОВА