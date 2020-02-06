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Государственная молодежная политика — в действии

КАНЛЫКУЛЬСКИЙ РАЙОН: ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА АКТИВНЫХ

1 февраля этого года по инициативе Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан в Канлыкульском районе состоялись различные встречи с молодежью и были организованы мероприятия.

Прошла встреча Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязова с представителями активной молодежи и субъектов предпринимательства.

Как отмечал Президент нашей страны Ш. Мирзиёев на встрече с представителями подрастающего поколения в школе имени Мухаммада аль-Хорезми 27 декабря минувшего года, 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике. На этой встрече глава государства поставил задачу каждому руководителю глубже изучать проблемы молодежи, принимать действенные меры по их решению.

Сегодня на местах осуществляются широкомасштабные меры в этом направлении.

Воодушевленные словами Президента "Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью", наиболее активная и креативная часть молодого поколения сегодня начала принимать активное участие в создании лесных насаждений на высохшем дне Арала.

— Как известно, в Республике Каракалпакстан мы начали реализацию новых инициатив, которые надо теперь распространять по всей стране. Призываю руководителей регионов и общественность на местах обратить серьезное внимание на решение этого важного вопроса, — сказал Президент.

В ходе вышеупомянутой встречи молодежь высказала волнующие ее проблемы, большинство которых были решены на месте.

Под девизом "Спорт — залог здоровья" в районном центре был организован марафон. По итогам забега среди женщин первое место заняла работница ДОУ №7 Жамиля Узакбаева, второе — работница ДОУ №3 Гаухар Калмуратова, третьей к финишу пришла Гульмира Джумамуратова из ДОУ №7. А среди мужчин лучшим был работник общеобразовательной школы №5 Жорабек Алламбергенов. Победителям вручены ценные призы.

В общеобразовательной школе №18 организована встреча с победительницей узбекистанского конкурса "Юный книголюб", обладательницей Подарка Президента — автомобиля "Спарк" Нурсулу Кокановой. На встрече произошел живой обмен мнениями о путях повышения интереса молодежи к книгам.

Встреча с активной молодежью также прошла в Центре молодежи, и в новом здании районного Центра культуры молодежь встретилась с представителями мастеров искусств.

На мероприятии, носившее название "Мой любимый герой", гости рассказали юным зрителям о своей творческой деятельности, планах на будущее.

В районе на создание "Молодежного сада" было выделено 10 гектаров площади. В этот день с добрыми пожеланиями были посажены первые саженцы различных видов фруктовых деревьев.

На новом стадионе "Джайхун" проведен футбольный турнир. На нем, кроме хозяев, выступили юные футболисты из Шуманайского, Кунградского и Ходжейлийского районов. Соревнование завершилось победой спортсменов Канлыкульского района.

В рамках мероприятий воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы вручены подарки Президента — спортивный инвентарь и принадлежности.

Во второй половине дня была организована экскурсия в ООО "Кантекс инвест". Здесь районная молодежь встретилась с известными предпринимателями, проводившие уроки мастер-класса по ведению бизнеса.

В целом, данное мероприятие оставило глубокое впечатление в сердцах юных граждан района.

Д. Абибуллаев,

корреспондент ККИА.