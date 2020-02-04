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Экономика

ПРОИЗВОДСТВА — ОТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДО КОМБИКОРМОВ

С целью дальнейшего развития экономики в последние годы ставятся задачи по повышению и эффективному использованию экспортного потенциала отраслей, привлечению и освоению инвестиций, как местных, так и иностранных.

Ежегодно принимаемые программы развития регионов предусматривают реализацию важных для страны проектов в различных отраслях экономики. Большое внимание уделяется промышленному комплексу.

Согласно данным Минис­терства инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан, в прошедшем году по республике реализовано 43 инвестиционных проекта, в результате которых создано 981 рабочее место. 14 проектов связаны с созданием или расширением производства строительных материалов. Это линии по выпуску железобетонных изделий, щебня, стеновых материалов, цемента, лакокрасочных изделий, метизов и сэндвич-панелей. Данные виды продукции востребованы на местном рынке, чему способствует развернувшееся широкое строительство в городах и районах, как на бюджетные средства, так и на частные. Сразу четыре предприятия закупило оборудование для расширения производственных линий, среди них проекты по увеличению производства жженого кирпича ООО "Qizketken Kir­pich", ООО " Etalon Kirpich", ООО " Sindicat Trans Kirpich" и ООО " Gabit Kurilis Servis". ООО "Каракалпак цемент" закупило оборудования для расширения производства, стоимость проекта составляет 34,2 млрд.сумов.

За прошедший год 11 проектов реализовано в области фармацевтики. В первую очередь это производство лакричного корня и его экстракта, гармалы, сбор цист артемии. Имеющий целебные свойства корень лакрицы — один из главных экспортных продуктов региона. Семь из шести предприятий расширили производственную линию для получения продукта с более высокой добавленной стоимостью — экстракта лакрицы. Три предприятия приступили к сбору цист артемии. Проект стоимостью 900 млн. сумов ООО "Vishe Krishi Tashkent" рассчитан на ежегодный вылов 300 тонн продукта, ООО "Muynak Medeu" реализовало проект за 225 млн. сумов на сбор 50 тонн цист ежегодно и ООО "Aralskaya Artemia" получило возможность вылова 100 тонн артемии в год, стоимость их проекта 619 млн. сумов. Фермерское хозяйство "Зокиржон Турткуль Азамати" приступило к сбору произрастающей в регионе, и использующейся для фармацевтических целей гармалу, проект стоимостью 273 млн. сумов позволит фермеру ежегодно собирать до 50 тонн лечебной травы.

Пожалуй, одним из крупных проектов прошлого года было открытие в Муйнакском районе рыбоконсервного завода ООО "Muynak Akva Sanoat". Известный в годы полноводной Амударьи и богатого на рыбу Арала рыбоконсервный завод Муйнака был градообразующим предприятием. Нынешний завод не может тягаться с прошлым предприятием своей производственной мощностью, он рассчитан на переработку всего 4 тыс. тонн рыбы в год. Однако вновь созданный консервный завод должен положить начало интенсивному развитию рыбной отрасли. Сам завод построен за короткий срок, организаторам производства он обошелся в 9 с лишним млрд.сумов. Приступив к работе, предприятие постепенно наращивает производственную мощность, здесь трудятся 30 человек.

Нукусское ИП ООО "Ориент технолоджи", занимающееся выпуском полуфабриката кожи "wet blue" в этом году расширило свое производство. Реализован проект на 19,136 млрд. сумов по производству полуфабриката кожи. Продукция предприятия отправляется на экспорт.

Развитие животноводческой отрасли способствовало становлению и увеличению кормозаготавливающих предпритий. По итогам прошлого года в Амударьинском, Чимбайском и Шуманайском районах открылись новые производства кормов. Крупным из них является амударьинское ООО "Yuksa­lish­broker" с ежегодной заготовкой 200 тонн сбалансированных кормов, далее идет фермерское хозяйство "Reypnazar Bag­li­qitay", производственная мощность которого составляет 55 тонн в год и шуманайское фермерское хозяйство "Er Azizbek" производит 30 тонн в год.

— Инвестиционные проекты реализуются в активно развивающихся отраслях экономики, — говорит начальник отдела по формированию и мониторингу реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан Руслан Абдираманов. — Это касается производства строительных материалов, продукции фармацевтики, текстильной промышленности, продовольственных товаров и, как видите, даже комбикормов для набирающей обороты животноводческой и рыбоводческой отраслей.

Среди реализованных проектов также значатся производство продовольственных товаров и переработка плодоовощной продукции.

И.ПЕТРУШИНА