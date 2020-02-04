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Постановление и его исполнение

КЛАСТЕР — ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Исходя из мирового опыта и в целях дальнейшего развития аграрной сферы, увеличения объема и качества сельхозпродукций, расширения экспортного потенциала, в нашей стране налаживается широкое применение кластерного метода.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, предусматривается развернуть деятельность хлопково-текстильных кластеров в пяти районах. В частности, за организованным в минувшем году ООО "Беруни кластер" закреплено 190 фермер­ских хозяйств, планирующие получить с 10 тысячи 275 гектаров площадей 22 тысячи 860 тонн урожая хлопка-сырца. А в ООО "Бустон кластер" Элликкалинского района, за которым закреплено 223 фермерских хозяйств, имеют виды на урожай в объеме 24 тысячи 290 тонн с 10 тысяч 740 гектаров.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему расширению механизмов внедрения хлопково-текстильных производств на территории республики" от 18 ноября 2019 года в текущем году новые кластеры появятся в Турткульском и Тахиаташском районах, а функционирующий в Амударьинском районе — будет расширен. В том числе, организуемый "Агро Турткуль текстиль кластер", который будет объединять 224 фермерских хозяйств, намерен с 9 тысяч 800 гектаров посевных площадей собрать 22 тысячи 860 тонн урожая. 53 фермерских хозяйства будут закреплены за создаваемым в Тахиаташском районе ООО "Та­хиаташтекс", общая площадь под хлопчатник сос­тавит 2600 гектаров, с которой прогнозируется получить 5250 тонн хлопка-сырца. Расширяющееся совместное предприятие "Амударьятекс" будет объединять 366 фермерских хозяйств и рассчитывает на урожай в объеме 32 тысячи 250 тонн с 15 тысяч 250 гектаров.

Зона функционирования вновь создаваемого хлопково-текстильного кластера "Каракалпак­стан агро кластер" охватит территории Ходжейлий­ского, Шуманайского, Канлыкульского, Кунградского, Нукусского, Кегейлийского, Чимбайского, Кара­узякского и Тахтакупырского районов и 1467 фермерских хозяйств.

А также в нашей республике организовываются и зерновые кластеры. Под урожай 2020 года внесено предложение об организации таких кластеров в Турткульском, Берунийском, Элликкалин­ском, Амударьинском, Шуманайском, Канлыкульском, Кегейлийском и Чимбайском районах.

Инициаторам создания кластеров определена задача сдать более 56 тысяч тонн зерна с 10 тысяч 990 гектаров. Из них объем государственных закупок составит 18 тысяч 979 тонн. Сейчас за зерновыми кластерами закреплены 636 фермерских хозяйств и заключены фьючерные контракты на 33 тысячи 727 тонн.

Постановлением Кабинета Министров страны "О дополнительных мерах по устойчивому развитию рисоводства" от 12 декабря 2019 года в Ходжейлийском, Шуманайском, Канлыкульском, Кунградском, Нукусском, Чимбайском и Тахтакупырском районах будут созданы соответствующие кластеры. Для них, под урожай нынешнего года, предусмотрено выделение 31 тысячи 520 гектаров земель, на которых 1053 фермерских хозяйств будут выращивать рис. Также предусматривается освоение вышедших из оборота 21 тысячи 316 гектаров земель.

На состоявшемся 10 января этого года совещании в Жокаргы Кенесе обсуждались вопросы реализации постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию плодоовощеводства и виноградарства, созданию в отрасли цепочки добавленной стоимости" от 11 декабря 2019 года.

Данным документом пос­тавлены задачи по проведению полной инвентаризации имеющихся садов и виноградников, сформировать и утвердить по результатам проведенной инвентаризации адресные списки обновляемых неэффективных садов и виноградников в разрезе каждого района, предусмотрев при этом обновление в 2020 году непригодных садов и виноградников, а в 2021-2025 годах — низкоурожайных, устаревших и неэффективных садов и виноградников, предварительно закрепив их за определенным плодоовощеводческим кластером либо сельскохозяйственным объединением исходя из экономической эффективности.

— В этом году планируется создание 15 кластеров, который охватят четыре района, — говорит начальник отдела Минсельхоза республики М.Курбаниязов. — В том числе 6 — в Берунийском районе и по три — в Турткуль­ском, Нукусском и Элликкалинском районах.

Сегодня за кластерами закреплены 802 гектара садов и 748 гектаров виноградников. В 2020 году намечено создание садов на 575 гектарах и виноградников на 1318 гектарах, в 2020-2022 годах на площади 1110 гектаров будут созданы интенсивные сады.

При положительных результатах с этих земель будет собрано 27224 тонны урожая, в том числе 5459 тонн фруктов, 563 тонны винограда, 12302 тонны овощей, 5064 тонны бахчевых, 3136 тонн бобовых и масличных культур, а также 700 тонн картофеля.

54 процента от общего объема продукции будет направлено на насыщение внутреннего рынка, 14 процентов сырья будет перерабатываться, 31 процент урожая — экспортироваться. География экспорта, совокупная стоимость которого оценивается в 10825 тысяч долларов, будет охватывать Турцию, Ирак, Казахстан, Россию, Китай, ОАЭ, Пакистан, Францию и Италию.

В настоящее время идет процесс заключения трехсторонних соглашений между инициаторами соз­дания кластеров, Советом Министров Республики Каракалпакстан и Ми­нистерством сельского хозяйства Узбекистана.

А.Жиемуратов,

ККИА.