Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЗАДАЧИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ПОСЛАНИИ, СЛУЖАТ ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

В своем Послании Олий Мажлису глава государства четко определил задачи по дальнейшему духовному развитию народа, повышению уровня жизни населения, укреплению всестороннего сотрудничества с международным сообществом.

По моему мнению, каждый гражданин нашей страны, слушавший Послание, впечатлен масштабными задачами, которые поставил Президент, в том числе недавно избранные депутаты всех уровней получили богатую пищу для определения векторов своей деятельности. Для меня лично стал радостным тот факт, что глава государства затронул ряд важных вопросов, включенных в предвыборную программу Либерально-демократической партии Узбе­кистана.

Так, предполагалась необходимость разработки конкретной программы и "дорожной карты" для решения проблем, поднятых избирателями в ходе предвыборных встреч и их реализации совместно с ответственными учреждениями. Иначе резко снизится как авторитет депутата, так и представляемой им партии.

Поэтому каждый депутат, избранный от УзЛиДеП, находится в постоянном контакте с Народными приемными, с должной ответственностью относятся к чаяниям и проблемам граждан.

Провозглашение Президентом страны нынешний год Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики придало всем нам чувство воодушевления. Потому что без надлежащего развития науки и просвещения невозможно представить устойчивое развитие государства.

В предвыборной программе нашей партии было изложено, что Новый Узбе­кистан — это общество с цифровыми знаниями и информационными технологиями.

Партия придерживается мнения, что в период, когда цифровые знания и информационные технологии становятся определяющим фактором развития государства, его конкурентоспособность напрямую связана со степенью внедрения информационно-коммуникационных и цифровых технологий. В Послании касались вопросы скорейшей разработки программы "Цифровой Узбе­кистан — 2030" и широкого внедрения цифровых технологий.

Президент остановился еще на одном ключевом вопросе, также нашедшем отражение в предвыборной программе партии. Это — расширение охвата детей дошкольными образовательными учреждениями. Таким образом мы можем добиться получения нашими детьми достойных знаний, постепенного формирования у них навыков адаптации к обществу.

Президент предложил пересмотреть деятельность высших учебных заведений, упростить условия приема в них. Он подчеркнул необходимость увеличения охвата высшим образованием не за счет платно-контрактного обучения, а за счет двукратного увеличения доли государственных грантов.

Эти предложения Президента страны созвучны с соответствующими положениями предвыборной программы УзЛиДеП, где сказано, что создание конкурентной среды в системе высшего образования, широкое использование ресурсов государственно-частного партнерства, достижение в охвате высшим образованием уровня мировых стандартов — залог конкурентоспособности государства.

В Послании особо выделены представители двух благородных профессий — педагогов и врачей. Говорится о важности укрепления их авторитета в обществе, повышения доходов.

Президент Шавкат Мир­зиёев отметил также такое негативное явление, служащее баръером на пути поступательного развития, как коррупция. Глава государства сказал, что если мы не искореним это порочное явление, нам не удастся создать реально благоприятный деловой и инвестиционный климат. Образно говоря, нужно привитие "вакцины честности".

На основе Послания мы определили для себя ряд важных задач, некоторые из них стали открытием.

В целом, задачи, намеченные в Послании, должны способствовать качественному рывку экономики, следовательно,устойчивому улучшению благосостояния народа.

C.Турманов,

председатель Каракалпакского республиканского совета УзЛиДеП.

ККИА.