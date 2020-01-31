Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МОЛОДЕЖЬ ХХI ВЕКА

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Сегодня в прессе немало публикаций, посвященных молодежи. Именно молодые, инициативные, креативные личности — основа нашего будущего.

Какие они сегодня? Чем интересуются, над какими проблемами раздумывают, какие планы строят на будущее? На страницах нашей печати мы находим ответы на эти вопросы, так как молодежной проблематике уделяем особое внимание. И эта статья о молодой девушке тоже дает ответ на поставленные мною вопросы.

Впервые прочитав в 10 лет стихотворение И.Юсупова "Бир адамга бир адам", Айжамал Кенжебаева — ученица школы №31 города Нукуса — настолько прониклась мелодией этого произведения, что начала активно искать и читать стихи великого классика каракалпакской литературы. Проникновенные строки мастера пера произвели на нее, ученицу младших классов, неизгладимое впечатление. Ей хотелось как можно больше узнать о поэте, его творчестве, прочитать как можно больше его произведений, которые отвечали ее представлениям о жизни, добре и зле, любви к родной земле. Отличница, участница предметных олимпиад, активистка, ведущая детской передачи " Kids shou" на каракалпакском телевидение, Айжамал открыла для себя новый мир — мир поэзии И.Юсупова. И этот мир увлек ее, чтение стихов стало необходимостью. И на ее счастье в Нукусе открывается школа-интернат имени И.Юсупова, куда Айжамал, пройдя успешно тестовые испытания, поступает на учебу в 8 класс.

— Моя мечта осуществляется, — говорит Айжамал. — Здесь все проникнуто творчеством любимого поэта, его мыслями и чувствами. Мне настолько здесь комфортно, каждый день, как праздник, настолько ярко и насыщенно он проходит. Со мною вместе учатся те, кому близка поэзия И.Юсупова, юные поэты и писатели, которые пробуют свои силы в лирике.

Как творческая личность Айжамал не может находиться в стороне от важных мероприятий, проходящих в стенах школы, городе, республике. Она — активная участница всех праздничных фестивалей и встреч, прекрасно танцует, поет, и, конечно, замечательно читает стихи. В минувшем году с 1 по 30 сентября проходила Международная акция для иностранных школьников "Наши герои". Ее цель — выявление людей, которых школьники различных стран могут отнести к героям, судьба и жизнь которых связана как с Родиной участника конкурса, так и с Россией, и заслуги которых значимы для обеих стран. Организатором акции выступило Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом. Учитель литературы Ольга Викторовна Утемуратова предложила своей ученице Кенжебаевой принять участие в столь значимом мероприятии. Айжамал прониклась идеей акции и решила принять в ней участие. Вместе с педагогом был подготовлен видеоролик о И.В.Савицком. Помимо этого, Айжамал провела три урока в 5-6 классах, на которых рассказала о неоценимом вкладе И.В.Савицкого в культурную жизнь республики и страны Как вспоминает сама Айжамал, работы было много, несколько раз пришлось побывать в музее имени И.Савицкого, ознакомиться с документами, чтобы видеоролик был интересен для всех. Много готовилась перед выступлением в классах, рассказала о жизни И.В.Савицкого, показывала фотографии, читала отзывы туристов со всего мира о нашем музее. По окончании уроков ученики задавали много вопросов.

И результат творческого труда — победа на региональном уровне и путевка в Международный детский центр "Артек", где она представила свою работу в рамках финала конкурса "Наши герои".

— Артек — это сказка, — рассказывает Айжамал. — Столько новых друзей обрела! Я им рассказывала о своем Нукусе, Ташкенте, какие преобразования происходят у нас. Конечно же, читала произведения своего любимого поэта И.Юсупова. А еще я там поняла, что для нас — молодых — открыты все дороги, и нам надо много работать над собой, учиться, чтобы стать настоящими гражданами своей страны, принести пользу своему народу. Я буду стараться сделать все, чтобы уже сейчас быть нужной своей стране, активно буду участвовать в различных мероприятиях, направленных на процветание моей Родины.

О себе девушка много не говорит, правда, рассказала о своей мечте. А мечтает она стать хорошим журналистом. А вот что рассказала о своей ученице Ольга Викторовна: "Айжамал — добрая, скромная и честная. Могу привести немало примеров этому. Главное, что хочу подчеркнуть — она неравнодушный человек. Не проходит мимо чужого горя, проблем, несправедливости. Она — очень прилежная ученица. Ее знают и любят учащиеся, как младших, так и старших классов. Добросовестная и очень ответственная. Конечно, очень любит поэзию И.Юсупова, прекрасно читает стихи, сама пишет небольшие рассказы. Настоящий труженик, постоянно работает над собой, целеустремленная, открытая и творческая личность".

К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимке: А.Кенжебаева в Артеке.



