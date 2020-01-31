Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В негосударственных некоммерческих организациях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ «СОГЛОМ АВЛОД УЧУН»

Международный Благотворительный фонд "Соглом авлод учун" проводит активную работу по укреплению здоровья населения, проживающего в зоне экологического бедствия.

В частности, в центре внимания фонда находится выполнение государственных программ, направленных на дальнейшее укрепление репродуктивного здоровья граждан, охрану материнства и детства.

— По инициативе главы нашего государства в прошедшем году Правлением Международного Благотворительного фонда "Соглом авлод учун" организовано шесть благотворительных акций, в рамках которых безвозмездно поступило 67084 штук медикаментов различного назначения, — говорит директор Каракалпакского филиала фонда Оразгуль Ембергенова. — А также, в сентябре совместно с АО "Узбекистон темир йуллари" был организован очередной тур "Поезда здоровья". В ходе акции квалифицированные врачи из Ташкента вместе с членами передвижной медицинской патронажной бригады фонда провели углубленное медицинское обследование жителей Турткульского района, в том числе отдаленного сельского схода граждан "Ок камиш" у станции "Мискин". Жителям указанных местностей, а также ряду лечебных учреждений, специальных школ-интернатов, дому милосердия переданы 28493 штук медикаментов и препаратов, продукты питания, одежды, санитарно-гигиенические изделия.

Два ребенка из города Нукуса и Шуманайского района с врожденными дефектами "заячья губа" и "расщелина неба", прошли бесплатное хирургическое лечение в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Ребенок из Берунийского района с врожденным пороком сердца был прооперирован в Индии, еще четырем — из Беруний­ского, Кегейлийского, Тахиаташского районов и города Нукуса также успешно проведены операции в Ташкентском педиатрическом медицинском институте и клинике "Эрамед".

Благотворительные акции фонда будут продолжены и в нынешнем году.

ККИА