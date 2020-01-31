Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:01:15, 31.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Среди представителей Навоийской области, приехавших внести свой вклад в посадку саксаула на высохшем дне Арала, силами Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, Цент­рального совета, Хорезмской, Бухарской областных и Каракалпакской республиканской организаций Экологической партии Узбекистана организована экологическая акция под девизом "Помощь Аралу!"

 Цель проведения мероприятия — выполнение задач, предусмотренных "Дорожной картой" по поддержке деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, утвержденного постановлением Президента страны от 8 января 2019 года, а также вытекающих из предвыборной программы Экологической партии.

На мероприятии было подчеркнуто, что наиболее приемлемым путем предотвращения поднятия в атмосферный воздух ядовитых солей является посадка на дне бывшего море засухо-, и солеустойчивых культур, прежде всего, саксаула и создание лесного покрова.

Поэтому в настоящее время тысячи наших соотечественников слаженно осуществляют невиданный ранее масштаб работ. Каждый из них твердо верит, что его труд обязательно даст свои плоды в будущем.

В ходе акции активные работники поощрены, организаторы также передали продукты питания, семена саксаула и саженцы.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.

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