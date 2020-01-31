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МЕДИЦИНА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Как известно, 9 сентября прошлого года вышел Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологической службы Республики Узбекистан", направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, внедрение эффективных механизмов управления и координации деятельности санитарно-эпидемиологической службы нашей страны.

В соответствии с данным Указом созданы Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров и ее территориальные подразделения и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

Об особенностях новых структур, о задачах, стоящих перед ними, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каракалпакского республиканского управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мурат Утениязов.

— Не секрет, что в последние годы мы наблюдаем возникновение различных видов инфекционных заболеваний, нередкие случаи пищевого отравления граждан.

В число основных задач Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора входят обеспечение эффективной координации и взаимодействия с органами государственного и хозяйственного управления, внедрение системы национального мониторинга и надзора за болезнями пищевого происхождения, проведение в установленном порядке проверок по соблюдению юридическими и физическими лицами санитарных правил и гигиенических нормативов, осуществление надзора за соответствием объектов торговли, услуг, общественного питания, предприятий по выпуску продуктов питания и иных производственных объектов требованиям санитарных норм.

А Агентство проводит единую государственную политику, разрабатывает и реализует государственные и иные программы в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разрабатывает и реализует противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, проводит комплекс профилактических мероприятий.

Сегодня на базе бывшего Республиканского центра ГАСН образован лабораторный комплекс при вышеупомянутом Агентстве.

В целом, Указом на эти два ведомства не только возложены важные задачи, но и, вместе с тем, уделено особое внимание вопросам укрепления их материально-технической базы, оснащения квалифицированными кадрами.

ККИА