Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Туризм

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ ТРЕБУЕТ ИНВЕСТИЦИЙ

Возрастающее число туристов за последние годы в республику и интерес к историческим и природным объектам говорят о необходимости расширения туристической деятельности, улучшении ее инфраструктуры, для чего принимается ряд мер со стороны государства, предусматривающие поддержку предпринимателей, вкладывающих средства в данную отрасль.

Туризм в Каракалпакстане — относительно молодое явление. Несмотря на огромный потенциал и своеобразие региона, вопросы "как" и "чем" привлечь туриста — актуальные для предпринимателей. Показать не только уникальность культуры и туристических объектов, но и специфику национальной кухни, окунуть в традиционный быт, чтобы сделать отдых туриста незабываемым — вот главные задачи, которые решают сегодня предприниматели региона.

Об этом шел наш разговор с начальником отдела формирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, услуг, а также производственных, социально-инфраструктурных проектов Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан Гулаим Абдалиевой. Как отмечает Г.Абдалиева, с каждым годом в общем списке инвестиционных предложений все больше значатся проекты по развитию туристической инфраструктуры. Все это благодаря тому, что привлекательность региона отмечают и сами туристы, ну и конечно государство оказывает всемерную поддержку. Так, в 2019 году предприниматели инвестировали средства в строительство гостиниц, хостелов, гостевых домов, юртовых кемпингов, а также на закупку транспортных средств высокой проходимости, всего по республике реализовано 11 проектов. Данные объекты сосредоточены на маршрутах следования туристов. И отрадно, что эти объекты не только в Нукусе, но и в Элликкалинском и в Муйнакском районе. Важно, что открываются хостелы, которые предлагают приемлемые цены для бюджетного туриста. Пополняется и автопарк республики транспортными средствами.

Для увеличения количества маршрутов и дней пребывания в республике имеются все ресурсы, а главное, интерес самого путешественника. Ведь попадая в нашу страну, он попадает в совсем незнакомый Узбекистан: другие природные ландшафты, самобытная культура, история, даже климат. В сравнении с такими туристическими раскрученными жемчужинами Узбекистана, как Самарканд, Бухара, Хива, археологические объекты Каракалпакстана или памятники Древнего Хорезма менее знакомы туристу, имеют более древнюю историю (IVв.до н.э. — XIII в.н.э.), привлекательны своей нетронутостью и аутентичностью.

В нынешнем году Президентом страны предложено специализировать Элликкалинский и Муйнакский районы по направлению "туризм". И это не случайно. Именно на них нацелен основной интерес туристов: в первом и вокруг него — сосредоточение огромного количества археологических объектов, из которых на данный момент посещается лишь малая часть памятников; Муйнак известен Аральским морем, которое еще не так давно жителям района представлялось бескрайним.

Для удобства туристов

На сегодняшний день мощность юртовых кемпингов на фоне живописных археологических памятников незначительна. Ночевку в таком лагере выбирает не каждый турист. Часть посетителей предпочитает подобным кемпингам стандартные гостиницы, а многие выбирают большие отели. Для этого они возвращаются в Хиву или отправляются по маршруту до Нукуса, так как в настоящее время больших гостиниц в Элликкалинском районе нет. Это говорит о необходимости строительства гостиничного комплекса, для которого требуются инвестиционные вложения. Один из таких объектов планируют построить в Бустане, его стоимость — 2 млн. долларов США.

Выбранное место для гостиничного комплекса в Элликалинском районе — на берегу живописного озера Акчакуль. Здесь же есть возможность создать пляжную зону, водные аттракционы и открытые спортивные пляжные площадки, амфитеатр со сценой на воде, что позволит провести вечером досуг на берегу озера. Пляжная зона позволит привлечь и местное население, развивать внутренний туризм. Мощность гостиницы — 60 мест. Сам комплекс сможет обслуживать до 50-60 тысяч туристов в год.

Само озеро имеет историческое значение. Здесь протекало старое русло Амударьи, так называемая сегодня Акчадарьин­ская дельта, вокруг которой и сосредотачивались многочисленные городища, нынешние археологические объекты. Некогда могущественная река поменяла русло, однако озеро как напоминание о тех днях, осталось, оно же сохранило общий топоним с дельтой — "акча". Находится озеро Акчакуль в центре района и отсюда легко добраться до любого археологического памятника. Администрация района ставит перед собой задачу удлинить количество дней пребывания туристов в районе. Тем самым задуманный гостиничный комплекс должен предоставлять широкий круг услуг для туриста.

Требует инвестиций и другое направление в Элликкалинском районе — виноградарство, которое со временем должно включиться в общую туристическую инфраструктуру. Уже в МСГ "Топрак-кала" на площади 1 тыс. га заложены новые плантации винограда. Требуются не только инвестиции в развитие этого направления сельского хозяйства, но и экспертные мнения и оценки по организации производства вина, агротуризма на его базе.

Обновленный Муйнак

В самом Муйнаке сегодня ведется активная работа по созданию туристической инфраструктуры, говорит Г.Абдалиева. На данный момент здесь работают филиалы Государственного музея истории и культуры Каракалпакстана — Музей экологии и Музей истории моря, создана Аллея ремесленников, открываются точки общественного питания, гостиницы и хостелы. Стали уже традиционными фестивали электронной музыки "Стихия" и "99 рыбных блюд".

Привлекательными в Муйнакском районе считаются природные объекты, среди которых природоохранные территории. Один из них — озеро "Судочье", где сосредоточено большое количество птиц, на базе которого планируют организовать наблюдение за птицами или бердвотчинг, для чего ждут инвесторов в регион. В рамках инвестиционного предложения планируется создание мест для ночлега и питания, приобретение транспортных средств и установка мини-солнечной электростанции. Намечается, что проект позволит обслуживать 9-10 тысяч туристов в год.

Развивать сельский и другие виды туризма

Регион может развиваться не только за счет исторического туризма, здесь большие возможности для продвижения других видов туризма, говорит Г.Абдалиева. Большая часть районов республики специализируется на сельском хозяйстве. Это не только традиционные хлопок, озимая пшеница и рис, но и животноводство, шелководство. Если говорить о животноводстве, экзотическим для туриста считается верблюдоводство. Разведение их не требует особых затрат, так как хозяйство требует пастбищного содержания животных. Продукцией верблюдоводства является молоко и производство полезного кисломолочного продукта (шубат), мясо, шерсть. Верблюды используются и как тягловое и транспортное средство. В северных районах Каракалпакстана — Кунградском, Тахтакупырском — имеются большое количество хозяйств, занимающихся их разведением. Организация на базе верблюдоводческих хозяйств агротуризма, набирающего обороты сегодня в мире и особенно популярного среди жителей крупных мегаполисов, может быть успешна в Каракалпакстане. Так турист погрузится в естественную национальную сельскую среду с традиционным ведением быта. Этот вид туризма ждет своих инвесторов и организаторов.

Большой интерес может представлять "шелководство". Наблюдать за тем, как грена шелковичного червя превращается в кокон, из которого получают узбекский шелк, — зрелище завораживающее и туристам в Каракалпакстане может быть предоставлена возможность погрузиться в секреты этого волшебства. За счет этого вида туризма поток желающих посетить Каракалпакстан также может быть значительно увеличен.

Работа по рассмотрению и разработке инвестиционных предложений продолжается. В этом году реализуются несколько инвестиционных проектов, среди них проекты по строительству туристического комплекса в Элликкалинском районе общей стоимостью свыше 4 млрд.сумов и строительство гостиницы в г.Нукусе на 200 мест стоимостью 8 млрд.сумов. В планах создание соляной пещеры в Муйнакском районе как рекреационной зоны.

Нерастраченный туристический потенциал Каракалпакстана требует инвестиционных вложений для расширения инфраструктуры, а их реализация позволит превратить Каракалпакстан в популярное туристическое направление. Туризм ждет своего инвестора, туриста и всех, кто может внести свою лепту в общее дело процветания региона.

И.ПЕТРУШИНА