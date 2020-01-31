Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОНОМИКА

ПРОЕКТЫ — НА ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Как известно, по итогам поездки Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева 15-16 ноября 2018 года в Каракалпакстан, была определена задача реализации 793 проектов на 11 триллионов 674 миллиарда 355 миллионов сумов, создав, таким образом, 12893 рабочих места.

Эти проекты касаются вопросов развития промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.

Из них в 2019 году к реализации было предусмотрено 596 проектов на сумму 1 триллион 836 миллиардов сумов и создание 5387 новых рабочих мест.

— В частности, 266 проектов на 1 триллион 404 миллиарда 953 миллионов сумов(в том числе 15,3 миллиона долларов иностранных инвестиций) приходятся на отрасль промышленности, где будет создано 3497 новых рабочих мест, в сфере услуг предусматривалось осуществление 304 проектов на 257 миллиардов 799 миллионов сумов (в том числе 63 тысячи долларов) и создание 1436 новых рабочих мест, — говорит первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан В.Жоллыбеков. — Ну и в аграрной отрасли была намечена реализация 66 проектов на сумму 173 миллиарда 254 миллиона сумов (в том числе 1,4 миллиона долларов), создание 454 рабочих мест.

На 18 января текущего года реализовано 615 проектов на почти 950 миллиардов сумов, организовано 5218 новых рабочих мест.

Например, вступили в строй ООО "Кантексинвест" в Канлыкульском районе (прядильное производство) и ООО "Каракалпак цемент" в Караузякском районе. На этих предприятиях созданы,соответственно, 506 и 200 рабочих мест.

Знаковым событием для переживающего второе рождение Муйнакского района стал ввод в эксплуатацию консервного завода. Предприятие располагает мощностью переработки 3650 тонн рыбы и производства 9 миллионов штук консервов в год. Кроме того, здесь будут также в год произведены 780 тонн рыбного фарша, 400 тонн филе и 200 тонн копченой рыбы. Холодильные камеры способны вместить до 1000 тонн продукции.

Для бесперебойной работы завода ГУП "Муйнак аквасанаат" переданы 9 водоемов общей площадью 60 тысяч гектаров. На заводе создано 30 рабочих мест.

Проект расширения производства корня солодки в ООО "Эколойин рут" в Ходжейлийском районе оценивается в 4,5 миллиарда сумов. Из них инвестиции в размере 500 тысяч долларов приходятся на долю зарубежного партнера — компании "American Arirang Group, Limited" из Китая.

Данное предприятие пущено в строй 13 декабря 2019 года. В нем трудятся 35 человек.

В Нукусском районе организовано иностранное предприятие "KPC Nukus Herbal Technology" по производству и экспорту экстракта солодкового корня.

— На предприятии установлено китайское оборудование стоимостью 4,3 миллиона долларов. Мощность составляет 400 тонн продукции в год, — рассказывает генеральный директор предприятия Чжан Юдан. — На сегодняшний день создано 60 новых рабочих мест. В этом году планируем удвоить мощность предприятия и довести количество работников до 90.

Проект под названием "Организация теплицы на основе технологии гидропоники" стоимостью 19,5 миллиарда сумов реализует ООО "Каракалпак Агро Импекс".

— В наших планах выращивание 700-800 тонн сельхозпродукции ежегодно и экспорт на сумму 2 миллиона долларов, — сказал руководитель предприятия А.Аллабергенов. — Современное оборудование завезли из Южной Кореи. Созданы от 20 до 100 постоянных и сезонных рабочих мест. Само предприятие расположено на территории ССГ "Таза баг"Элликкалинского района. В перспективе наметили расширение площади возделывания с нынешних 4 гектаров до 10.

В Тахиаташском районе реализовывается проект по производству сэндвич-панелей силами ООО "Gold-Sandwich".

По словам руководителя предприятия А.Хасанова,в целях осуществления проекта в Тахиаташском отделении Узпромстройбанка получен кредит в размере 1 миллиарда 537 миллионов сумов и за счет кредитной линии Фонда развития Республики Узбекистан выделено 126,4 тысячи долларов. Предприятие пущено в строй в октябре минувшего года, его годовая мощность составляет 8200 квадратных метров сэндвич-панелей. Создано 5 рабочих мест.

Дальнейшее успешное осуществление инвестиционных проектов, безусловно, положительно скажется на экономическом росте нашей республики и, соответственно, повышении благосостояния населения.

А.Жиемуратов,

корреспондент ККИА.