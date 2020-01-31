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Отклик

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мир­зиёева парламенту вызвали огромный интерес и живой отклик у жителей Каракалпакстана. Ниже приводим мнения ряда наших собеседников.

Сановар Хожамуратова — директор общеобразовательной школы №40 Амударьинского районо, депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан:

Мы с большим вниманием слушали Послание главы нашего государства. Наряду с другими сферами, он остановился и на вопросах образования и воспитания молодежи.

В своем выступлении Президент привел слова мыслителей Востока:"Самое большое богатство — разум и наука, самое большое наследство — хорошее воспитание, самая большая нищета — отсутствие знаний".

В самом деле, эти мысли заставляют нас, педагогов, быть еще более ответственными в деле воспитания передового и образованного молодого поколения. Меры по укреплению международных связей с целью коренного улучшения качества образования, широкому распространению школ на основе государственно-частного партнерства пробудили в нас искренний интерес.

Не зря Президент привел мудрые слова Великого Имама Бухари: "Дела — по намерениям". Если помыслы чистые и благородные, то и дела пойдут на лад и мы обязательно достигнем намеченных целей.

Светлана Сон — директор Дома "Мехрибонлик" №1 Ходжейлийского района, заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан:

Под руководством нашего Президента у нас в стране в центре постоянного внимания находятся граждане с инвалидностью, нуждающиеся в социальной помощи, а также воспитанники домов "Мехрибонлик". Ежегодно совместно с местными хакимиятами, заинтересованными организациями ведется целенаправленная работа по обеспечению занятости выпускников, их поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения.

В минувшем году 43 наших воспитанников были обеспечены жильем. Накануне Нового года за одного выпускника со стороны Каракалпакского республиканского отделения фонда "Махалла" уплачен первоначальный взнос в размере 39 миллионов сумов за жилье,а 18 воспитанникам выделены земельные участки под строительство жилого дома. Сейчас идет строительство этих домов.

В текущем учебном году 8 выпускников поступили в вузы по направлению бакалавра, еще один — магистра.

Наш Президент в своем Послании уделил особое внимание вопросам обеспечения воспитанников домов "Мехрибонлик" жильем, а в дальнейшем и работой. Он подчеркнул,что "нам очень важно, чтобы такие дети постоянно ощущали заботу и внимание государства и общества".

Артур Садуллаев — студент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, обладатель нагрудного знака "Умит ушкыны"

Мы, молодежь, с большим воодушевлением слушали Послание Президента. Меры по дальнейшему развитию сферы высшего образования, увеличения количества грантов, укреплению связей с ведущими и авторитетными учебными заведениями мира открывают перед молодым поколением новые горизонты для совершенства.

Особую гордость у нас вызвали слова главы государства о распостранении по всей стране новых инициатив, начатых реализовываться в Республике Каракалпакстан. Это высокое доверие придает нам силу духа и неиссякаемую энергию.

Беседовал Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.