Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

СТУДЕНТЫ КГУ ТАКЖЕ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ

30 декабря минувшего и 9-10 января этого года группа молодежи из числа членов Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана с целью знакомства с процессом создания зеленых насаждений побывала на высохшем дне Арала, где непосредственно участвовала в заготовке и посеве семян саксаула, провела беседы с механизаторами и пилотами.

9 января под руководством ректора Каракалпакского государственного университета А.Реймова группа в составе преподавателей биологического факультета и студентов — членов орнитологического клуба "OTUS" приехала в местность Акбетке Муйнак-ского района, где проводила установку скворечников для птиц. Также они активно участвовали во встрече советника Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенова и председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязова с молодежью.

В этот же день под руководством заместителя министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Б.Шермухамедова, в рамках пяти инициатив, группа студентов КГУ, объединенных в народный ансамбль "Хурлиман", клубы "Веселые и находчивые", "Книголюбы", "Тафаккур синовлари", "Молодые художники" посетила Муйнакский район и показала молодежи свое мастерство.

Студенты КГУ и впредь будут проявлять активность в благородном деле озеленения и облесения безжизненного дна Аральского моря.

Д.АБАДАНОВ,

лидер Союза молодежи КГУ.