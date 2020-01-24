Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

ГОТОВЫ ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ И ЗНАНИЯ!

В целях ознакомления с происходящими преобразованиями группа студенческой молодежи 9-10 января этого года побывала в районном центре Муйнака, на осушенном дне Арала и Акбетке.

Часть из них 10 января принимала участие в сессии Международного пресс-клуба.

Это очередной прямой эфир Международного пресс-клуба из Муйнака в зимний период.

... — У меня есть предложение.

— Пожалуйста!

Едва взяв микрофон из рук Шерзодхана Кудратходжаева, волнение охватило меня.

Услышав: "Тамара, сейчас ты имеешь возможность обратиться ко всему народу Узбекистана!", я воскликнула:

— Мы готовы отдать все свои силы и знания для спасения народа Каракалпакстана от катастрофы, ради этого я готова цвести как один из кустов саксаула!!!

После этого я высказала свое предложение новому хакиму района:

Все мы знаем, что поток зарубежных туристов в Узбекистан растет из года в год. Вы думаете, что они приезжают только ради посещения памятников древности Самарканда, Хивы, Бухары, "Лувра пустыни" — Музея искусств имени И.В.Савицкого? Нет, конечно. Подавляющее большинство туристов едут из стран с влажным климатом, где мало солнца и много осадков. Поэтому, приезжая в страны с сухим климатом, они стараются заодно подлечить дыхательные органы. Поэтому, мне кажется, целесообразна организация, к примеру, в Кунградском районе летних санаториев для лечения легких в условиях сухого климата. Думаю, это не потребует изрядных средств. Поэтому зарубежные туристы могут совместить приятное с полезным, то есть, ознакомиться с тяжелыми последствиями Аральской катастрофы и подлечить нервы и органы дыхания вдали от каменных джунглей. А для мест­ного населения, само собой, это новые рабочие места.

Второе предложение, честно говоря, коллективное, от части студентов.

Среди студентов 2-го курса факультета каракалпакской филологии и журналистики зашел разговор о студенческих отрядах. В частности, Нурсултан Темирханов, Адильбек Латипов, Султанбек Зияев сказали мне:

— До каких пор мы будем восхищаться доблестными делами других людей? Например, взять Муйнак. Почему там нет нашего участия? Разве Родина не одна для всех нас? Большинство студентов изнывают от скуки во время двухмесячных каникул. Вот бы организовать "Аральский студенческий отряд"...

Когда я передала это пожелание студентов профессору С.Мамбетуллаевой и сказала, что в свое время студенты показали примеры трудового подвига на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), она ответила, что "у нас есть свой БАМ, это бывшее Аральское море".

Участие студентов в преобразовании Муйнака, способствовало бы, с одной стороны, трудовой закалке вкупе с заработком, с другой — значительному их духовному развитию и совершенствованию экологического сознания и культуры.

Ну а что касается примеров трудовой доблести, то ими послужит самоотверженный труд более старшего поколения, осуществляемого в настоящее время на дне Арала.

Тамара МАШАРИПОВА,

доцент кафедры журналистики КГУ имени Бердаха, PhD,

член Творческого союза журналистов Узбекистана.