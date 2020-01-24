Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ!

На первый взгляд, сама идея превращения безжизненной пустыни, коей является высохшее дно Арала, в зону зеленых насаждений трудноисполнима.

Но силу слаженного, самоотверженного, дружного труда мы увидели на примере ровных рядов посевов саксаула, раскинувшихся на сотни гектарах. Именно эта сила сегодня под руководством Президента нашей страны постепенно рождает новый, преображенный Муйнакский район. Сразу чувствуется разительное отличие во всех отношениях Муйнака сегодняшнего от вчерашнего. Улучшается социально-экономическое положение, ситуация со здравоохранением получила качественный толчок. А создание нескольких сотен, тысяч рабочих мест укрепило у людей чувство уверенности в завтрашнем дне. Наглядным свидетельством сказанному служат возведение новых многоквартирных жилых домов, мест отдыха, многочисленных объектов сферы обслуживания, ввод в эксплуатацию Консервного завода, текстильной фабрики. Думаю, что это только начало. Надеемся, что со временем мы станем свидетелями полноводного Арала, куда вернется рыба, богатый растительный мир, как это мы видим в старых документальных фильмах про Аральское море.

А планы по развитию Муйнакского района грандиозные. По инициативе главы нашего государства в 2019-2021 годы в Муйнаке предусмотрена реализация 75 проектов на 27 триллионов сумов. Внести хоть малую толику в свершение этих великих планов — долг каждого гражданина, особенно подрастающего поколения.

Благодаря особой заботе нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиёева о молодежи Муйнака, я прохожу срочную службу на своей малой родине.

Я хочу заверить, что в будущем не пожалею своих сил ради благополучия и развития любимой Родины.

Бахытбай МЕДЕТОВ,

солдат срочной службы Специального батальона по восстановлению природы.