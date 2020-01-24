Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

ЭТА ПУСТЫНЯ СТАНЕТ ОАЗИСОМ

Сегодня, без преувеличения, судьба Арала волнует буквально каждого жителя региона, от мала до велика. В народе говорят: "глаза боятся, руки делают".

Так и здесь, нельзя предаваться унынию, пессимизму, а необходимо всем вместе найти решение проблемы. Хотя, к сожалению, наполнить Арал не под силу, но улучшить экологическую ситуацию вполне можем. По инициативе нашего Президента развернут масштабный процесс посадки саксаула и других лесных насаждений на высохшем дне моря. Только в минувшем году засеяно 500 тысяч гектаров площадей, первые всходы посеянных семян дарят каждому из нас радость и надежду. Сегодня каждый гражданин, особенно молодые, с воодушевлением спешат в сторону Арала. Я не зря упомянула молодежь, так как именно юноши и девушки должны стать локомотивом в этом благородном деле. Я думаю, каждый небезразличный молодой человек в ответ на заботу и внимание главы государства скажет ему: "Я буду Вам опорой!".

Внести свой вклад в грандиозное преобразование природы является и моей целью. В августе минувшем года я в городе Алматы (Казахстан) защитила свой проект по высадке соле- и засухоустойчивых культур и выиграла международный грант. Например, саксаул сдерживает вынос в атмосферный воздух солей и ядовитых песков. По оценке специалистов, корень каждого куста саксаула способен сдерживать до 100 тонн песка. Еще одна интересная деталь, саксаул поможет окультуриванию пустыни, превращению ее в плодородную почву. В результате появится возможность посадки вокруг него других растений. Поэтому можно с полным основанием надеяться, что со временем эта безжизненная пустыня станет оазисом, куда вернутся звери и птицы, флора станет разнообразной, а экологическая ситуация коренным образом изменится.

Необходимо помнить, что земля — это живой организм. Чем больше мы отдадим ей свою любовь и заботу, тем больше, в многократном размере, она вернет нам свою отдачу.

Я верю, что наш труд уже в ближайшей перспективе даст свои плоды.

Гульбану АЛЬМЕНОВА,

молодой биолог.