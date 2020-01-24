Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

СУДЬБА АРАЛА — НАША СУДЬБА

Как известно, 10 января этого года состоялась сессия Международного пресс-клуба на тему "Судьба Арала: море отступает, но человек не отступит". Я рада, что в числе своих ровесников принимала участие в этом важном мероприятии.

В ходе сессии особо отмечалась широкомасштабная работа по превращению высохшего дна Арала в "зеленый покров", кардинальному улучшению экологической ситуации в регионе. С большим удовлетворением приводились примеры невиданных изменений, произошедших за короткий период, в числе которых построенные новые социальные объекты, современные жилые дома, объекты для культурного отдыха молодежи, а главное, пуск в строй Муйнакского консервного завода. Эти меры стали объектом гордости не только жителей района, но и всей республики.

Совместно с группой молодежи из числа членов Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана создан проект "Доброта спасет Арал". В рамках проекта мы побывали непосредственно на месте и приняли участие в заготовке и посеве семян саксаула и других засухоустойчивых культур. Мы своими глазами увидели слаженную работу механизаторов и пилотов самолетов, участвующих в процессе сева.

На встрече с представителями подрастающего поколения в школе имени Мухаммада аль-Хорезми 27 декабря прошлого года, Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев сказал:

— Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике!

Доверие главы государства накладывает на нас высокую ответственность, в числе которой — процесс преобразования высохшего дна Арала.

Ведь судьба Арала — наша будущая судьба.

Гульнара МУРАТБАЕВА,

студентка 1-го курса Нукусского филиала Государственного

института искусств и культуры Узбекистана.