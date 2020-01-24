Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Душевный порыв молодежи Каракалпакстана

СВЯЩЕННАЯ РОДИНА — ОБЩАЯ!

Мы — счастливые дети счастливой страны. Потому что живем в государстве, руководители которого проявляют поистине отеческую заботу о подрастающем поколении, а граждане горячо преданны Отчизне.

Сегодня Муйнакский район, являющийся одним из наиболее отдаленных уголков нашей страны, переживает невиданные, грандиозные преобразования. 7 января этого года мы побывали на так называемой отметке "105-й километр" высохшего дна Аральского моря. Мы здесь стали свидетелями масштабных работ, способных поразить воображение любого человека. Стремясь внести свой вклад, тоже сажали саксаул. Морозного воздуха не чувствовали, так как нас согревало чувство сопричастности к великому делу.

Я горжусь, что родилась и живу на этой благословенной земле. От имени своих сверстников смею заверить, что мы возложим на свои плечи почетную ответственность строительства светлого будущего любимой Родины — Узбекистана. Потому что эта священная Родина — наша общая!

Арайлым Кемалова,

ученица 11-го класса школы №4 Муйнакского района.