Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

2020 ГОД СТАНЕТ ПОВОРОТНЫМ

У НАС ЕДИНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ

Я впервые приехал в Муйнакский район и искренне поразился масштабам осуществляемой здесь работы. Это не просто слова, так как и у нас есть районы, расположенные в пустынных местностях.

Я многое узнал для себя, участвуя на очередной сессии Международного пресс-клуба, организованного на бывшем дне Аральского моря. Невольно проникся желанием привлечь своих соратников в реализуемые здесь мероприятия.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем юношам и девушкам нашей страны. В то время, когда наш Президент с высоких международных трибун обратил внимание мировой общественности на проблему Арала, организовываются международные фонды с участием авторитетных организаций, мы просто не имеем права быть сторонними наблюдателями и должны внести свою лепту в благородный процесс, который даст свои положительные результаты в перспективе.

Джамшид ХОДЖАЕВ,

председатель Навоийского областного совета Союза молодежи Узбекистана.