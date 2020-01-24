У НАС ЕДИНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
Я впервые приехал в Муйнакский район и искренне поразился масштабам осуществляемой здесь работы. Это не просто слова, так как и у нас есть районы, расположенные в пустынных местностях.
Я многое узнал для себя, участвуя на очередной сессии Международного пресс-клуба, организованного на бывшем дне Аральского моря. Невольно проникся желанием привлечь своих соратников в реализуемые здесь мероприятия.
Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем юношам и девушкам нашей страны. В то время, когда наш Президент с высоких международных трибун обратил внимание мировой общественности на проблему Арала, организовываются международные фонды с участием авторитетных организаций, мы просто не имеем права быть сторонними наблюдателями и должны внести свою лепту в благородный процесс, который даст свои положительные результаты в перспективе.
Джамшид ХОДЖАЕВ,
председатель Навоийского областного совета Союза молодежи Узбекистана.