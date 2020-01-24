В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Мы постоянно ощущаем заботу и внимание Президента к Каракалпакстану. Не будет преувеличением сказать, что реализацию любой новаторской идеи он старается начать с нашей республики.
И свою первую рабочую поездку после вступления в должность Президент совершил в Каракалпакстан и положил начало поистине грандиозным, беспрецедентным преобразованиям в Муйнакском районе.
На встрече с представителями молодежи в школе имени Мохаммада аль-Хорезми, наш Президент, обращаясь к ним, выразил такие слова, которые не могут никого оставить равнодушным, способны зажечь наши сердца на созидание.
Каким должен быть руководитель с высоким чувством ответственности за поступательное развитие Родины, глава государства показывает на личном примере. Он с большим доверием и надеждой определил задачи перед молодежными лидерами.
Президент перед хокимиятами, руководителями различного ранга поставил задачу наладить постоянный диалог с молодежью.
— Наше самое важное направление — это молодежь. Решим этот вопрос — добьемся больших изменений, — заявил глава государства.
Через два дня Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов провел в Муйнакском районе встречу с представителями активной молодежи республики, занятых созданием лесных насаждений на высохшем дне Арала. В ходе встречи руководитель республики вручил группе наиболее отличившихся юношей и девушек нагрудной знак "Ўатан пидайысы".
Сегодня, благодаря усилиям Президента нашей страны Ш.Мирзиёева, в Муйнакском районе бурлит жизнь, на наших глазах происходит возрождение района, подвергшегося пагубному воздействию экологической катастрофы. Поэтому мы, молодежь, ни в коем случае не должны стоять в стороне, а быть опорой главе государства в его стремлении обеспечить процветание края. Стимулом и вдохновением для этого служат для нас слова Президента: "Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике".
Абат ДАНИЯРОВ,
председатель Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана.