Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

2020 ГОД СТАНЕТ ПОВОРОТНЫМ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Мы постоянно ощущаем заботу и внимание Президента к Каракалпакстану. Не будет преувеличением сказать, что реализацию любой новатор­ской идеи он старается начать с нашей республики.

И свою первую рабочую поездку после вступления в должность Президент совершил в Каракалпакстан и положил начало поистине грандиозным, беспрецедентным преобразованиям в Муйнакском районе.

На встрече с представителями молодежи в школе имени Мохаммада аль-Хорезми, наш Президент, обращаясь к ним, выразил такие слова, которые не могут никого оставить равнодушным, способны зажечь наши сердца на созидание.

Каким должен быть руководитель с высоким чувством ответственности за поступательное развитие Родины, глава государства показывает на личном примере. Он с большим доверием и надеждой определил задачи перед молодежными лидерами.

Президент перед хокимиятами, руководителями различного ранга поставил задачу наладить постоянный диалог с молодежью.

— Наше самое важное направление — это молодежь. Решим этот вопрос — добьемся больших изменений, — заявил глава государства.

Через два дня Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов провел в Муйнак­ском районе встречу с представителями активной молодежи республики, занятых созданием лесных насаждений на высохшем дне Арала. В ходе встречи руководитель республики вручил группе наиболее отличившихся юношей и девушек нагрудной знак "Ўатан пидайысы".

Сегодня, благодаря усилиям Президента нашей страны Ш.Мирзиёева, в Муйнакском районе бурлит жизнь, на наших глазах происходит возрождение района, подвергшегося пагубному воздействию экологической катастрофы. Поэтому мы, молодежь, ни в коем случае не должны стоять в стороне, а быть опорой главе государства в его стремлении обеспечить процветание края. Стимулом и вдохновением для этого служат для нас слова Президента: "Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике".

Абат ДАНИЯРОВ,

председатель Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана.