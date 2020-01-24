Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЫ ГОТОВЫ СКАЗАТЬ: «Я БУДУ ВАМ ОПОРОЙ!»

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ МОЛОДЕЖИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Жители Муйнака наиболее пострадали от Араль­ской катастрофы. Мы благодарны за стойкость, патриотизм, трудолюбие.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан.

Сегодня мы все переживаем счастливый период поступательного развития. Масштабные реформы, осуществляемые по инициативе Президента нашей страны, не могут не изумлять любого беспристрастного человека. Руками простых людей, наших соотечественников, претворяется в жизнь невиданная созидательная работа. Дух и устремления нового Узбекистана приковывают к себе внимание всего мира.

Процесс обновления объективно способствует наступлению нового времени, новых возможностей для нас — молодого поколения. Глава нашего государства с высокой трибуны выразил представителям молодежи огромную надежду и доверие. Он с гордостью отметил большую силу молодых людей, подчеркнул, что пришло время взять инициативу в свои руки. Указал каждому руководителю министерств, предприятий и организаций о необходимости постоянно встречаться с молодежью, вести с ней совместную работу.

Следует особо отметить, что это событие открыло перед молодым поколением Узбекистана, особенно Каракалпакстана, новые пути и невиданные возможности. В период, когда в Муйнак-ском районе разворачивается грандиозная созидательная и благоустроительная работа, реализуется поражающий воображение процесс создания лесных насаждений на высохшем дне Аральского моря, выражение Президентом высокого доверия молодым, вызвали энтузиазм, искреннее стремление к высоким целям всех людей региона.

Наши сверстники со всего Узбекистана, как и мы, засучив рукава, ныне словно водный поток, устремляются в Муйнакский район, бывшее Аральское море. Высохшее дно как будто наполнилось, но наполнилось оно добрыми помыслами верных сыновей Отечества. Стойкий дух молодого поколения привел теплое дуновение в холодный воздух северного региона...

Вот уже несколько последних дней улицы, семьи, широкая степь Муйнакского района заполнились задорными, веселыми голосами юношей и девушек. Везде царят радостное общение, созидание. Здесь советник Президента Республики Узбекистан, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Турсынхан Худайбергенов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Герой Узбекистана Муса Ерниязов и ряд руководителей центральных минис-терств и ведомств в различных местностях района проводят содержательные встречи с молодыми людьми, ведут оживленный и искренний диалог, делятся перспективными планами.

Эти беседы, открывающийся широкий горизонт возможностей вселяют в нас — членов Союза молодежи, учащуюся молодежь, солдат и сержантов, молодых офицеров — дух созидания и крепкой веры в будущее. Самое главное, доверие реализации инициативы по обеспечению благосостояния народа буквально удесятеряют наши силы.

Во время встречи советник Президента Республики Узбекистан еще раз напомнил слова главы государства: «Я верю, что среди подрастающего поколения есть образованные, отважные юноши и девушки с горящими глазами, готовые сказать: «Я буду Вам опорой!». Самый правильный путь лидерства, умения вести за собой — это личный пример», и добавил: наша огромная просьба к вам, всегда дорожите доверием Президента!

В то время, когда глава государства, министерства, ведомства готовы служить на благо вашего прекрасного будущего, счастья, мы надеемся, что в ответ вы вырастете настоящими патриотами, честными, преданными и благородными людьми!

В самом деле, мы должны достойно ответить на заботу государства своей самоотверженностью и твердой волей к созиданию. Встреча с молодежью на высохшем дне Арала имеет глубоко символический смысл. Потому что, судьба Арала не может никого оставить равнодушным. Мы, молодежь, должны возложить на свои плечи эту благородную миссию.

Поэтому сегодня представители активной молодежи встали плечом к плечу на дне Арала с доблестными солдатами, сержантами, молодыми офицерами, специалистами.

Ныне здесь каждый может наблюдать горячий порыв юношей и девушек, которые, наравне с опытными специалистами, осуществляют свою работу. Находясь рядом с механизаторами, вместе управляя техникой, засеваем семена саксаула, стараясь вдохнуть новую жизнь в родной Арал.

Страдания Арала особенно заметны с самолетов, и посев семян с воздуха мы сопровождаем самыми сокровенными пожеланиями.

Несмотря на сложность работы, мы ощущаем необыкновенную легкость и усердие, так как мы, молодежь, взяли на себя часть огромной ответственности и именно это придает нам силу и вдохновение.

С другой стороны, сегодняшний труд является для нас еще одной возможностью для повышения опыта, улучшения познаний. Трудовые отряды недаром называют «школой жизни». Наша страна — страна больших возможностей, а отряды представляют из себя площадку для приобретения знаний и жизненного опыта. В своих устремлениях мы не одиноки, мы — целый пласт молодежи, искренне болеющих за судьбу Родины...

Примеры бесподобного героизма и самоотверженности мы можем почерпнуть из анналов истории. В 1940 году молодые энтузиасты вместе с тысячами колхозников вырыли большой Ферган­ский канал протяженностью 270 километров за 45 дней и ввели канал в строй. Не будет преувеличением сказать, что молодежные отряды на территории Аральского моря проявляют такой же героизм.

— Вся наша работа, реформы — ради будущего Узбекистана. А основа завтрашнего дня — это вы, молодежь. Очевидно, хотите стать образованными, достойными Родины людьми. Мы создадим все условия для этого.

Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан.

По словам специалистов, в 2018-2019 годах в этой местности семенами саксаула засеяно 500 000 гектаров площадей. В 2019-2020 годах площадь посева охватит еще 700 000 гектаров. Если сегодня на высохшем дне моря трудятся около 2700 работников, теперь их ряды пополнятся за счет молодежных отрядов.

— Я горжусь, что нахожусь в рядах молодежного отряда, — говорит одна из членов нашей группы, молодой предприниматель Сахибжамал Утемуратова. — Никто не принуждал меня ехать сюда, я здесь по велению сердца. Потому что, разделив со своими сверстниками тяжесть труда в непростых условиях, каждый из нас проходит неповторимую школу жизни, получает бесценное воспитание.

А как приятно материальное вознаграждение, полученное за нелегкий труд. Но все же мы все мечтаем увидеть зримые результаты своего труда...

— Самоотверженное трудолюбие каждого, лелеющего каждый кустик саксаула, как свое дитя, невольно вызывает слезы, — от души говорит один из наших сверстников Руслан Сайлаубаев.

10 января этого года, здесь на дне бывшего моря, с участием молодежи Каракалпакстана, руководителей и ответственных работников министерств, ведомств, учреждений и организаций была организована очередная сессия Международного Пресс-клуба.

Данная передача была посвящена теме Арала и молодежи и в ней обсуждались вопросы повышения активности молодежи в осуществляемой здесь работе.

На ней выступил руководитель Союза молодежи Узбекистана Алишер Садуллаев, который остановился на вопросах активного привлечения молодежи в 2020 году в процесс облесения дна Арала, задачах, стоящих перед ними.

Активный обмен мнениями, актуальность затронутых тем, транслировавшиеся в прямом эфире, пробудили у молодежи республики созидательный дух. Обращает внимание тот факт, что, как предложил наш Президент, создание здесь организации «Гордость Родины» должна привлечь взоры граждан не только нашей страны, но и представителей молодежи мира. Меры по спасению Арала, в том числе, посадка саксаула каждой семьей, каждым человеком, стремление внести свою лепту, добровольные пожертвования в специально созданный благотворительный фонд, никого не могут оставить безучастными.

По итогам бурных обсуждений было принято заключение, что каждый гражданин Узбекистана, кто видит эту беспрецедентную работу, просто обязан внести свой вклад.

Оно получило полную поддержку участников передачи.

В завершение мероприятия ветераны, опытные специалисты горячо призвали юношей и девушек быть частью исторических свершений, осуществляемых сегодня в Муйнакском районе.

Также выступили члены Союза молодежи, заверившие, что в ответ на заботу и внимание Президента, молодежь в едином порыве примет деятельное участие в решении проблемы Арала.

Безусловно, намеченные цели и задачи будут выполнены. На безжизненном, высохшем дне Арала появится удивительный лесной покров.

И вот тогда все убедятся, что песчаные барханы бессильно отступили. Вместо земель с солевыми отложениями появится плодородный оазис. Сюда вернутся животные, зайцы, олени и прочие представители фауны.

Что касается нас... Пройдут годы... Мы все станем взрослыми, создадим семьи, будем нянчить детей, затем и внучат. И в тот момент, приводя своих потомков в эти места, вы с заслуженной гордостью можете сказать:

— Видите, всю эту зеленую красоту. Мы все в свое время создавали вот этими руками.

После этого вы расскажете о невиданном процессе созидания, осуществленного в целом в Муйнак­ском районе.

Внуки будут внимать вашему рассказу, словно легенде и невольно спросят: «Неужели это правда?! Неужто такое возможно?!»

А мы, снисходительно улыбаясь, ответим: «Все — истинная правда!»

Действительно, народ творит историю своей страны. И наши дела будут вписаны в историю Отчизны золотыми буквами.

Как констатировал доктор сельскохозяйственных наук З.Б.Новицкий, «в будущем Муйнакский район обязательно получит процветание. В Муйнаке будут организованы строительные отряды, которые охватят более 300 активных молодых людей. Здесь будут возведены жилые дома. Сотни солдат и сержантов пройдут здесь военную службу, отдавая свой долг Родине. Более сотни умелых юношей и девушек будут участвовать в процессе благоустройства района. Около 150 представителей молодежи пройдут профессиональную переподготовку. Вот увидите, скоро мировое сообщество будет завидовать проделанной нами работе»,

По словам председателя Каракалпакского республиканского совета фонда «Нуроний» Шарапа Уснатдинова, «в мире есть прецеденты усыхания морей, рек, но нет прецедента реализуемой здесь работе. Меры, предпринимаемые главой нашего государства, несомненно, будут служить примером для всего мира. Наш Арал начал высыхать с 60-х годов минувшего века, в 80-м море стало практически невидимым. Мы по праву ожидали помощи.

С 2017 года по призыву Президента на дне бывшего моря началась грандиозная по своему масштабу работа. Представители всех областей, и руководители, и простые граждане показывают образцы самоотверженного труда для создания лесных насаждений. Поистине, каждый гражданин Узбекистана должен приехать в Муйнак».

Проявленное единство, рожденное благородной инициативой Президента, станут ярким примером для граждан других стран.

Забота главы государства направлена, прежде всего, на нас, молодых граждан. Воодушевленные ею, мы решили выразить слова, идущие из глубин души и сердца. Мы верим, что наши слова найдут поддержку и понимание.

А самое главное, мы старались выразить нашу искреннюю признательность главе нашего государства.

Уважаемый Президент!

Позвольте передать Вам от имени молодого поколения Каракалпакстана безмерную благодарность за Ваше человеческое сопереживание за судьбу Арала, большие возможности, предоставляемые Вами молодежи Каракалпакстана и отеческую заботу о нас!

В завершение хотим привести наш девиз: «Арал отступает, но мы — нет! Не остановимся на пути придания ему новой жизни!»

— Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан.