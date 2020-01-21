Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ И ЦЕЛИ

В октябре 2018 года в нашей республике начал свою деятельность Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан.

За год с небольшим проделана огромная работа — создано территориальное подразделение центра — Научно-производственный участок "Муйнак", на 20 с лишним гектарах которого проводятся научно-практические и инновационные исследования на засоленных землях осушенного дна Аральского моря. Сегодня на демонстрационных участках высажено 36 видов хвойных, широколиственных, кустарниковых и масличных растений, адаптированных к пустынным условиям. Работают сотрудники центра и над улучшением условий жизни сельского населения, в частности, возможностью эффективного использования артезианских и коллекторных вод. В феврале прошлого года совместно с представителями Каракалпакской мелиоративной экспедиции и Нукусского филиала Международного фонда спасения Арала была организована экспедиция на высохшее дно Аральского моря, где специалисты смогли изучить состав вод артезианских скважин, расположенных вокруг архипелага "Акбеткей". Совместные исследовательские работы, направленные на сохранение и обогащения животного мира Приаралья, ведутся с Каракалпакским отделением Академии наук Республики Узбекистан, Бухарским экологическим центром "Джайран". Сотрудничество предполагает реализацию проекта, связанного с разведением джейранов, куланов и лошадей Пржевальского на бывшем дне Арала, вокруг озера "Джалтырбас".

— Это лишь один из проектов, который мы намерены осуществить в ближайшее время. Центром подготовлено свыше 30 перспективных предложений по улучшению экологической обстановки в регионе. Проекты представлены Многопартнерскому Трастовому фонду при ООН, Министерству инновационного развития Узбекистана, представительству Всемирного банка в Узбекистане, — рассказывает директор Центра Нурлыбек Мырзамуратов. — Мы наладили сотрудничество с Канад­ским Фондом Местных Инициатив (CFLI), Швейцарской некоммерческой ассоциацией "LAT­MA". Кстати сказать, представители "LATMA", побывавшие в мае прошлого года в сельском сходе граждан "Тик Узяк" Муйнакского района, заявили о своих намерениях построить для сельчан водоопреснительную станцию. Фондом поддержки инновационных идей при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан одобрен проект "Мой сад на Аральском море", направленный на развитие агроэкотуризма. Его реализация начнется в этом году на опытно-производственной площадке в Муйнаке, под которую выделено 1,8 гектара. С октября прошлого года мы осуществляем совместный проект CFLI и Международного Инновационного Центра Приаралья (IICAS) "Повышение осведомленности местного населения по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата через средства массовой информации в Республике Каракалпакстан". Работаем мы и с японскими учеными. Так, к примеру, представитель "OYO Corporation" Сунао Обояши, побывавший на научно-производственном участке "Саманбай", где находится наш центр, поделился опытом выращивания саксаула в блок-инкубаторах в закрытой корневой системе. Подписанный с этой японской корпорацией меморандум о взаимопонимании, направлен на внедрение данного метода в регионе. Семена саксаула в июле прошлого года засеяли в 3000 таких инкубаторах, изготовленных из местного сырья. В будущем их высадят на бывшем дне Арала. Киотским университетом установлена мини-метеостанция, предназначенная для замера температуры, измерения скорости и направления ветра, уровня грунтовых вод, влажности и температуры почвы. Данные параметры необходимы при оценке роста растений, определения лучших сортов, адаптированных под климатические условия Приаралья. Меморандум о сотрудничестве заключен и с Синьцзянским институтом экологии и географии при Академии наук Китая. Вместе с китайскими партнерами, посетившими наш центр, мы будем работать над повышением продуктивности деградированных земель, моделированием и оптимизацией сельскохозяйственного и лесного производства, заниматься вопросами адаптации к изменению климата и нехваткой водных ресурсов в регионе Аральского моря, созданием пастбищ на осушенном морском дне.

Представители Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина провели на нашем научно-производственном участке тестирование нового биомодификатора. Особенность этого модификатора состоит в том, что он играет важную роль в формировании плодородных слоев почвы в различных климатических зонах. В ближайших планах — подписание меморандума о сотрудничестве с этим российским вузом. В конце октября прошлого года в Дубае состоялся Международный саммит по зеленой экономике. На мероприятии мы провели переговоры с экспертом Всемирной организации зеленой экономики (WGEO) Эдемом Бахшишем, обсудив возможности создания парка в Нукусе. Германскому обществу международного сотрудничества (GIZ) мы представили на рассмотрение проект "Расширение возможностей для исследователей в Международном инновационном центре Приаралья", предусматривающий появление платформы для обучения и обмена опытом с международными экспертами, экспериментального участка, где планируется выращивать засухоустойчивые растения, используя водосберегающие технологии.

Записала

А.АМИНОВА