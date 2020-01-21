Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — РАСШИРЯТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК

По данным Каракалпакского республиканского управления Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма за январь-октябрь минувшего года отели и другие аналогичные заведения республики приняли около 22 тысяч зарубежных туристов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года прирост составил 42 процента, или 14603 человека. Среди гостей преобладают туристы из Италии (2240 человек), Германии (1542), России (1524), Китая (1327), США (1245), Великобритании (1215), Японии (967) и Испании (856).

Только Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого, известный в мире как "Лувр пустыни", за указанный период посетили 124 тысячи 192 человека, из них более 12 тысяч — иностранные туристы.

— В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года, в республике зарегистрировано всего 288 объектов культурного наследия и паломничества, — рассказывает начальник управления Б.Кусекеев. — Из них, 131 относится к археологическим, 24 — архитектурным, 88 - монументальным объектам, еще 45 являются достопримечательными местами.

К услугам туристов 31 гостиница, 4 кемпинга в виде юрт и 12 гостевых домов, 9 автобусов, 4 микроавтобуса туристического класса, 28 внедорожников.

В минувшем году в Каракалпакстане проведен ряд мероприятий по развитию и пропаганде туризма. В частности, согласно Адресному списку программ и других инвестиционных проектов, рассчитанных на 2018-2019 годы, реализовано 29 проектов общей стоимостью 31,1 миллиарда сумов. В результате создано 123 новых рабочих места.

С начала 2019 года вступили в строй 1 гостиница, 1 хостел и 8 гостевых домов, организовано 16 субъектов-туроператоров. Приобретено 7 автобусов вышеуказанного класса. В аэропорту, железнодорожном вокзале и Музее искусств функционируют бесплатные зоны "Wi-Fi". На туристических объектах и вдоль трасс установлены 24 дорожных указателя.

В 18 местах организованы пункты обмена валюты, принимающие международные платежные средства Visa, Master-Card и других.

Мы наметили дальнейшие перспективные планы. Так, в 2020-2021 годах намерены реализовать еще 20 проектов на более чем 60 миллиардов сумов. Это позволит создать дополнительно 400 новых рабочих мест.

В частности, 1 миллиард сумов будет направлен на совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие транспортных услуг. Будет налажена широкая деятельность ремесленнических центров, всевозможных торговых точек, пунктов производства и продажи сувениров, памятных подарков.

В число предусмотренных к реализации входят и проекты в рамках совместной программы Госкомтуризма Узбекистана и Германского общества международного сотрудничества (GIZ) на 2019-2020 годы.

В дальнейшем собираемся открывать специальные учебные курсы и мастер-классы для повышения квалификации переводчиков, работников гостиниц и ресторанов в целях улучшения качества обслуживания туристов, а следовательно, способствовать увеличению потока туристов.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

корреспондент ККИА.