Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ и его исполнение

ГОСАКТИВЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ...

Как известно, год назад на базе Комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан была организована деятельность трех Агентств.

Одно из них — Агентство по управлению государственными активами. Соответственно, начали свою деятельность и его территориальные управления как в областях и городе Ташкенте, так и в Республике Каракалпакстан. О деятельности Управления государственными активами Республики Каракалпакстан рассказывает его начальник Бекзод Мадаминов:

— Руководствуясь Указом Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки" от 11 октября 2018 года, в Каракалпакстане осуществляется определенная работа. В частности, 74 пустующих государственных объектов выставлены на аукцион на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION", из которых 65 реализованы предпринимателям с обязательствами вложения инвестиций в размере 21,8 млрд.сумов и создания 461 рабочего места. Также семь объектов путем прямых переговоров переданы предпринимателям для реализации инвестиционных проектов с обязательствами вложений в размере 27,7 млрд. сумов и 4,2 млн. долларов США с созданием свыше 170 рабочих мест. К примеру, бывшее здание пожарной безопасности в Нукусе передано ООО "Грант Строй Пик Нукус", здания складов №№1,2 в Канлыкульском районе — ООО "Хинчуан Технолоджи Лимитед", здание противотуберкулезного диспансера — ООО "Беруний Инновейшн ДМ.Клиник".

И инвесторы осуществляют ряд значимых проектов. В частности, заброшенные здания и сооружения "РК-2-сонли козонхона", находящиеся на балансе ГУП "Коммунал иссиклик маркази", переданы ООО "ТИТАН ДСЗ" для производства импортозамещающей продукции. Инвестором вложено 11,2 млрд. инвестиций, создано 30 новых рабочих мест и установлена технологическая линия на сумму 715 тысяч долларов из Китая. В результате, было налажено производство полуавтоматических стиральных машин.

С целью использования имеющихся возможностей и ресурсов и дальнейшего развития предпринимательства Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан в декабре минувшего 2019 года провели трехдневную "Ярмарку государственных объектов" в Чимбайском, Берунийском районах и городе Нукусе.

В данном мероприятии принимали участие представители ГУП "Центр по организации электронных онлайн-аукционов", руководители организаций и предприятий, субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, представители СМИ.

Перед началом ярмарки был организован брифинг для журналистов и предпринимателей, где они получили содержательные ответы на свои вопросы.

На ярмарке были предложены 9 гособъектов, 582 земельных участка общей площадью 66,94 гектара, 22 гособъекта для пользования на арендной основе, государственная доля 5 предприятий, а также 25 пустующих объектов и 262 гектара земельных площадей в свободных экономических и малых промышленных зонах. Следует отметить, что такого рода мероприятия являются отличной возможностью для предпринимателей, которые хотят развить и расширить свой бизнес.

Одобрена программа мероприятий и на новый 2020 год. Согласно ей в нынешнем году намечено выставление на торги 42 гособъектов, продажа госдоли трех предприятий, сдача в аренду гособъектов на общую сумму 5 млрд. сумов, выявление неиспользуемых пустующих объектов госимущества и организация их эффективного использования.

Вместе с тем, обеспечение открытого и прозрачного механизма реализации, приватизации и передачи в аренду государственных активов, ведение мониторинга за выполнением инвесторами принятых инвестиционных и социальных обязательств, а также участие в разработке предложений по государственно-частному партнерству являются одними из важнейших задач, стоящих перед Агентством. Постоянно ведутся работы по определению на основе анализа бездействующих, низкорентабельных и убыточных предприятий с государственным участием по разработке и участию в реализации программ их финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности. Уделяется внимание регулярному проведению семинаров-тренингов для инвесторов. Говоря общими словами, сегодня в Республике Каракалпакстан налажена системная работа по эффективному использованию пустующих объектов государственного имущества.

Записала М.ТУРАЕВА