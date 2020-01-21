Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

НОВОСЕЛЬЕ К ПРАЗДНИКУ

14 января этого года в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового жилого дома для военнослужащих Каракалпакского республикан­ского управления Службы государственной безопасности Республики Узбекистан и Пограничных войск СГБ.

На церемонии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководитель территориального военно-административного сектора М.Ерниязов сердечно поздравил собравшихся с 28-летием образования Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины, вводом в строй нового жилого дома.

Как отмечалось на мероприятии, под руководством Президента страны успешно проводится реформирование национальной армии, принимаются результативные меры по укреплению ее материально-технической базы, социальной защите военнослужащих и членов их семей, улучшению жилищно-бытовых условий.

Еще одним наглядным свидетельством стала сдача двух 30-квартирных жилых домов для военнослужащих Каракалпакского республиканского управления СГБ Узбекистана и Пограничных войск.

Затем владельцам новых квартир были торжественно вручены ключи. Строителям, качественно построившим жилые дома, вручены памятные подарки.

— Накануне праздника наша семья вселилась в трехкомнатную квартиру, — не скрывает радости сотрудник Каракалпакского управления СГБ, сержант Ш.Адамбаев. — От имени коллег и своей семьи выражаю огромную благодарность нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ш.Мирзиёеву.

ККИА