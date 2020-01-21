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ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

17 января этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось совместное заседание депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районных кенесов народных депутатов по выборам членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Выступивший на заседании Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов поздравил всех депутатов с избранием.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

В соответствии со статьей 78 Избирательного кодекса Республики Узбекистан совместное заседание вступительным словом открыл заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан М.Истамов. В своем выступлении он дал высокую оценку уровню организации прошедшей избирательной кампании в Каракалпакстане. Затем он остановился на порядке избрания членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

На председательство заседанием была предложена кандидатура депутата Жокаргы Кенеса от 22-го избирательного округа "Навои" А.Хамраева. Депутаты поддержали данное предложение.

Затем путем открытого голосования для обеспечения и ведения работы совместного заседания избрана рабочая группа, для выдвижения кандидатов в члены Сената — Консультативный совет, а также, секретариат заседания, счетная комиссия.

В отдельном кабинете было проведено заседание членов Консультативного совета, избранных от Жокаргы Кенеса, городского и районных кенесов.

Председатель Консультативного совета, депутат Жокаргы Кенеса от 45-го избирательного округа "Шуманай" У.Жалменов дал информацию о принятом на заседании решении. Для обсуждения на совместном заседании выдвигаются кандидатуры шести депутатов из числа наиболее авторитетных, имеющих большой практический опыт и особые заслуги в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности и вносится предложение для включения в избирательный бюллетень.

Совместное заседание приняло решение о включении в избирательный бюллетень кандидатур депутата Нукусского городского кенеса народных депутатов от 26-го избирательного округа "Жидели байсын", главного редактора газеты "Каракалпак адебияты" Г.Аннаклычевой, депутата Жокаргы Кенеса от 36-го избирательного округа "Ходжейли", директора Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института О.Атаниязовой, депутата Жокаргы Кенеса от 54-го избирательного округа "Халкабад", председателя Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана А.Даниярова, депутата от 63-го избирательного округа "Караколь", Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязова, депутата Турткульского районного кенеса народных депутатов от 29-го избирательного округа "Джамбаскала", председателя комитета Сената Олий Мажлиса Б.Матмуратова, депутата Жокаргы Кенеса от 46-го избирательного округа "Кетенлер", председателя Каракалпакского республиканского отделения Фонда социальной поддержки ветеранов Узбекистана "Нуроний" Ш.Уснатдинова.

По результатам персонального заслушивания и обсуждения кандидатур совместное заседание приняло решение об их включении в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Затем было проведено голосование по выборам членов Сената.

Члены Счетной комиссии в установленном порядке произвели подсчет поданных голосов и обнародованы результаты тайного голосования.

Все шесть представленных кандидатов получили высокие результаты и стали членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

На этом совместное заседание депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и городских, районных кенесов народных депутатов завершило свою работу.

ККИА