Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ЗНАНИЯ + ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ = УСПЕХ

Ежегодно многие выпускники общеобразовательных школ, лицеев и колледжей поступают на учебу в высшие учебные заведения Российской Федерации. Радует тот факт, что география городов, где обучаются наши земляки, расширяется.

Возможность получать образование за рубежом и потом использовать полученные знания на благо Родины — одна из ярких проявлений независимости.

На днях в Русском культурном центре Республики Каракалпакстан состоялась встреча со студентами, обучающимися в вузах России. На эту встречу были приглашены учащиеся, заканчивающие обучение в школах и желающие учиться за рубежом. Лилия Рюмина учится в Россий­ском государственном гидрометеорологическом университете в Санкт-Петербурге на 3 курсе, по окончании вуза станет инженером-экологом; Диана Баймуратова — студентка 1 курса Марийского государственного университета, будущий педагог-психолог; Рашид Баймуратов — студент 4 курса Балтийс­кого Федерального университета имени И.Канта в городе Калининграде, будущий геоэколог. Обращаясь к участникам встречи, Л.Рюмина отметила, что поступить на учебу в вуз может каждый из участ­ников, главное — иметь глубокие знания, использовать современные информационные технологии для углубления изучения точных и естественных наук, иностранных языков. Рекомендовала быть предельно внимательными и собранными, научиться управлять своими эмоциями, ни в коем случае не пользоваться телефонами и шпаргалками на экзаменах. Став студентом, обязательно включаться в общественную работу, принимать активное участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. Все это вместе взятое помогает получать бонусы к стипендии, а также повышает имидж студента в вузе.







Конечно, немало вопросов у участ­ников встречи было по поводу условий жизни и обучения в вузах. Гости в своих ответах были единодушны: условия жизни и обучения хорошие, преподаватели внимательные, стараются уделить зарубежным студентам больше внимания. Все будет зависеть от каждого лично: если он едет получать знания, значит — будет учиться. Все условия созданы: прекрасная библиотека, ком­пьютеры, — все к услугам студентов. В общежитии имеются стиральные машины, душевые комнаты, кухня. Рекомендовали, особенно мальчикам, научиться готовить еду, т.к. питание в столовых и кафе дорого для студенческого кошелька.

Гости встречи на местах активно общаются с соотечественниками, участвуют в различных конкурсах, на которых рассказывают об истории, обычаях и традициях своей страны и республики. Приехав на каникулы, были приятно удивлены происходящими изменениями в республике.

— Честно говоря, не узнал Нукус, — говорит Рашид. Столько новостроек, красивых, с современным дизайном зданий! Немало построено спортивных площадок для всех желающих. Приятно видеть, как по вечерам на зеленых газонах играют в футбол. Все это радует и вселяет уверенность в жизни. Думаю, мои знания, полученные в университете, будут востребованы на Родине.

Через год, получив диплом инженера-эколога, Лилия вернется на Родину.

— Надеюсь полученные знания приложить здесь, — рассказывает она. — Экология — жизненно важное для республики поле деятельности. Мне осталось совсем немного, через полтора года стану работать на благо своей страны. А тем, кто собирается учиться за рубежом, скажу: ключ к вашему успеху в ваших знаниях и целеустремленности!

К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимках: гости встречи: Л.Рюмина, Д.Баймуратова и Р.Баймуратов.

Фото автора.