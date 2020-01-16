Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:45:17, 16.01.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ЗНАНИЯ + ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ = УСПЕХ

Ежегодно многие выпускники общеобразовательных школ, лицеев и колледжей поступают на учебу в высшие учебные заведения Российской Федерации. Радует тот факт, что география городов, где обучаются наши земляки,  расширяется.

Возможность получать образование за рубежом и потом использовать полученные знания на благо Родины — одна из ярких проявлений независимости.

На днях в Русском культурном центре Республики Каракалпакстан состоялась встреча со студентами, обучающимися в вузах России. На эту встречу были приглашены учащиеся, заканчивающие обучение в школах и желающие учиться за рубежом. Лилия Рюмина  учится в Россий­ском государственном гидрометеорологическом университете в Санкт-Петербурге на 3 курсе, по окончании вуза станет инженером-экологом; Диана Баймуратова — студентка 1 курса Марийского государственного университета, будущий педагог-психолог; Рашид Баймуратов — студент 4 курса Балтийс­кого Федерального университета имени И.Канта в городе Калининграде, будущий геоэколог. Обращаясь к участникам встречи, Л.Рюмина отметила, что поступить на учебу в вуз может каждый из участ­ников, главное — иметь глубокие знания, использовать современные информационные технологии для углубления изучения точных и естественных наук, иностранных  языков.  Рекомендовала  быть предельно  внимательными и собранными,  научиться управлять своими эмоциями, ни в коем случае не пользоваться телефонами и шпаргалками на экзаменах. Став студентом, обязательно включаться  в общественную работу, принимать активное участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. Все это вместе взятое помогает получать  бонусы к стипендии,  а также  повышает имидж студента в вузе.



Конечно, немало вопросов у участ­ников встречи было по поводу условий жизни и обучения в вузах. Гости  в своих ответах были единодушны: условия жизни и обучения хорошие, преподаватели внимательные, стараются уделить зарубежным студентам больше внимания. Все будет зависеть от каждого лично: если он едет получать знания, значит — будет учиться. Все условия созданы: прекрасная библиотека, ком­пьютеры, — все к услугам студентов. В общежитии имеются стиральные машины, душевые комнаты, кухня. Рекомендовали, особенно мальчикам, научиться готовить еду, т.к. питание в столовых и кафе дорого для студенческого кошелька.

Гости встречи на местах активно общаются с соотечественниками, участвуют в различных конкурсах, на которых рассказывают об истории, обычаях и традициях своей страны и республики. Приехав на каникулы, были приятно удивлены происходящими изменениями в республике.

— Честно говоря, не узнал  Нукус, — говорит Рашид. Столько новостроек, красивых, с современным дизайном зданий! Немало построено спортивных площадок для всех желающих. Приятно видеть, как по вечерам  на зеленых газонах играют в футбол. Все это радует и вселяет уверенность  в жизни. Думаю, мои знания, полученные в университете, будут востребованы на Родине.

Через год, получив диплом инженера-эколога, Лилия вернется на Родину.

— Надеюсь полученные знания приложить здесь, — рассказывает она. — Экология — жизненно важное для республики поле деятельности. Мне осталось совсем немного, через полтора года стану работать на благо своей страны. А тем, кто собирается учиться за рубежом, скажу: ключ к вашему успеху в ваших  знаниях и целеустремленности!

 К.ПИРНАЗАРОВА.

 На снимках: гости встречи: Л.Рюмина, Д.Баймуратова и Р.Баймуратов.

Фото автора.

2 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF