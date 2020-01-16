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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В Государственном налоговом управлении Республики Каракалпакстан организован семинар-совещание на тему "Суть и содержание Налогового кодекса в новой редакции и задачи по его практическому внедрению".

В нем приняли участие руководители и специалисты управления, городского и районных инспекций, представители широких слоев предпринимательства.

Выступившие на семинаре заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Ф.Умаров, начальник управления ГНК Т.Исмаилов, специалист Счетной палаты Республики Узбекистан М.Машарипов и другие подробно рассказали собравшимся об изменениях в налоговой политике с 2020 года, в частности, о Налоговом кодексе в новой редакции, принятом 30 декабря 2019 года, Законе "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год".

Было отмечено, что под руководством Президента страны происходят кардинальные преобразования в налоговой системе. Целью является создание новой системы налогообложения, базирующейся на принципах равенства, простоты, определенности и эффективности.

В целях реализации указанных мер на широкое общественное обсуждение была выдвинута Концепция совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, которая введена в действие с 1 января прошлого года. А по Налоговому кодексу в новой редакции от предпринимателей и граждан поступили около 600 предложений и рекомендаций.

Новый Налоговый кодекс состоит из 21 раздела, 71 главы и 480 статей.

Количество видов налогов снижено с 13 до 9. Отменены специальные налоговые режимы для рынков с переводом их на уплату общеустановленных налогов, сельскохозяйственных товаропроизводителей с переводом их на уплату общеустановленных налогов или налога с оборота. При этом, для данной категории налогоплательщиков устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль. Предоставляется льгота по налогу на имущество в части имущества, используемого для хранения сельхозпродукции, и по земельному налогу в части земель, на которых внедрена система капельного орошения.

Также установлен порядок декларирования доходов работников сферы искусства. Коренным образом изменен порядок возврата налога на добавленную стоимость.

— На семинаре мы почерпнули очень много полезных сведений об изменениях в налоговой политике, — говорит предприниматель М.Юнусбеков. — Лично я, как частный предприниматель, получил все необходимые данные по своей работе в области налогообложения, в частности, о порядке и сроках уплаты налогов, предоставления отчетности. Считаю очень важным порядок, при котором плательщик налога на добавленную стоимость имеет право возврата с 1 июля этого года излишне уплаченного налога.

Кроме того, разделение налогоплательщиков на три сегмента, то есть "добросовестных", "подозрительных" и "регулярных правонарушителей" должно подтолкнуть их на избежание нарушений, так как, налогоплательщики из категории "добросо­вестные" не подвергаются проверке, пока они находятся в ней.

Участники мероприятия получили ответы на многочисленные интересующие их вопросы.

Аналогичные семинары прошли, в зональном формате, и в Чимбайском, Кунградском, Беруний­ском районах.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.