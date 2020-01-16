Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:37, 16.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ ГИМНАСТИКИ

В целом, последние месяцы ушедшего года  для Республиканской  специализированной детско-юношеской  спортивной школы по гимнастическим видам спорта  Каракалпакстана   выдались успешными. 

А вот буквально в последние дни года порадовал спортивный гимнаст Богдан  Бабаниязов. Наша газета следит за успехами этого спортсмена и  уже неоднократно  отмечала его успехи. Б.Бабаниязов с 2015 года   является призером различных турниров по спортивной гимнастике в Узбекистане, с 2018 года  занимает лидерские позиции. И вот очередная победа уже на международном состязании. В конце декабре он  участвовал в открытом турнире  МГФСО  памяти Воронина в Москве (Россия), где  занял третье место в многоборье.  Нужно отметить   сильный состав  участников  этого турнира, который проходит каждый год. На этот раз он собрал около 200 воспитанников школ спортивной гимнастики из России и других стран.

Б.Бабанизов   показал третий результат.  Опытный спортсмен  продемонстрировал хорошую физическую подготовку в вольных упражнениях,  опорных прыжках, на коне, кольцах, брусьях и перекладине. Сложная акробатика вольных упражнений и безошибочное выполнение  упражнений на коне позволили ему выбиться в лидеры. Как отмечает его тренер У.Мусаев, Богдан серьезно подошел к подготовке к состязанию, на турнире держался уверенно, без волнений, потому и сумел показать хорошие результаты. Впереди — новые соревнования.

Наши воспитанники показывают хорошие результаты,  и это не только спортивные гимнасты, но и представительницы художественной гимнастики, — говорит директор Республиканской  специализированной школы Улугбек Жуманиязов. — В ноябре прошлого года  в Нукусе прошел "Кубок федерации гимнастики Узбекистана", это для нас была большая ответсвенность.  На соревновании собрались сильнейшие в этом виде спорта  представительницы узбекских спортивных школ. Нужно отметить каракалпакских спортсменок. В групповых  упражнениях с булавами наши гимнастки  были лучшими.

Также в отдельных видах упражнений воспитанница школы художественной гимнастики  Наргиза  Джуманиязова  заняла первое место, выполнив норматив  "Мастера спорта  по художественной гимнастике Узбекистана". Ее тренер Гульбахор Бабаджанова с первых дней замечала в девочке большие задатки к  занятиям  гимнастикой за ее пластичность.  Она одинаково умело работает со скалкой, мячом, лентой, булавами.  Однако излюбленный ее предмет — это обруч, который и помог  ей стать лучшей. Сегодня она представляет   не только родной Каракалпакстан на спортивных состязаниях, но и всю страну. Наргиза   входит в состав сборной Узбекистана, она тренируется под руководством тренера И.Кудряшовой.

С начала года спортсмены приступили к подготовке  к новым соревнованиям, ведь уже скоро  вновь предстоит доказывать свое мастерство и отстаивать честь школы и республики.

 И.ПЕТРУШИНА

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