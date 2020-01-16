Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ ГИМНАСТИКИ

В целом, последние месяцы ушедшего года для Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастическим видам спорта Каракалпакстана выдались успешными.

А вот буквально в последние дни года порадовал спортивный гимнаст Богдан Бабаниязов. Наша газета следит за успехами этого спортсмена и уже неоднократно отмечала его успехи. Б.Бабаниязов с 2015 года является призером различных турниров по спортивной гимнастике в Узбекистане, с 2018 года занимает лидерские позиции. И вот очередная победа уже на международном состязании. В конце декабре он участвовал в открытом турнире МГФСО памяти Воронина в Москве (Россия), где занял третье место в многоборье. Нужно отметить сильный состав участников этого турнира, который проходит каждый год. На этот раз он собрал около 200 воспитанников школ спортивной гимнастики из России и других стран.

Б.Бабанизов показал третий результат. Опытный спортсмен продемонстрировал хорошую физическую подготовку в вольных упражнениях, опорных прыжках, на коне, кольцах, брусьях и перекладине. Сложная акробатика вольных упражнений и безошибочное выполнение упражнений на коне позволили ему выбиться в лидеры. Как отмечает его тренер У.Мусаев, Богдан серьезно подошел к подготовке к состязанию, на турнире держался уверенно, без волнений, потому и сумел показать хорошие результаты. Впереди — новые соревнования.

— Наши воспитанники показывают хорошие результаты, и это не только спортивные гимнасты, но и представительницы художественной гимнастики, — говорит директор Республиканской специализированной школы Улугбек Жуманиязов. — В ноябре прошлого года в Нукусе прошел "Кубок федерации гимнастики Узбекистана", это для нас была большая ответсвенность. На соревновании собрались сильнейшие в этом виде спорта представительницы узбекских спортивных школ. Нужно отметить каракалпакских спортсменок. В групповых упражнениях с булавами наши гимнастки были лучшими.

Также в отдельных видах упражнений воспитанница школы художественной гимнастики Наргиза Джуманиязова заняла первое место, выполнив норматив "Мастера спорта по художественной гимнастике Узбекистана". Ее тренер Гульбахор Бабаджанова с первых дней замечала в девочке большие задатки к занятиям гимнастикой за ее пластичность. Она одинаково умело работает со скалкой, мячом, лентой, булавами. Однако излюбленный ее предмет — это обруч, который и помог ей стать лучшей. Сегодня она представляет не только родной Каракалпакстан на спортивных состязаниях, но и всю страну. Наргиза входит в состав сборной Узбекистана, она тренируется под руководством тренера И.Кудряшовой.

С начала года спортсмены приступили к подготовке к новым соревнованиям, ведь уже скоро вновь предстоит доказывать свое мастерство и отстаивать честь школы и республики.

И.ПЕТРУШИНА