Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Наследие

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Работам известного каракалпакского дизайнера Айзады Нурумбетовой уже рукоплескали на московском подиуме — два года назад мастерица принимала участие в выставке "Когда цветет гранат..

Хранители традиций Узбекистана", прошедшей в Музее мод. В самом сердце столицы России, рядом с Красной площадью появился... Узбекистан, солнечный и гостеприимный, щедрый и прекрасный, как восточная сказка. Организатором волшебного праздника выступила наша соотечественница, Фатима Арифжданова, уехавшая из страны почти 20 лет назад, но оставшаяся верной ее традициям и обычаям, родному Ташкенту. Встречи с талантливыми земляками, чьи творения удивительны и неповторимы, единственны в своем роде, Фатима решила сделать постоянными, чтобы москвичи и гости столицы могли не только прикоснуться к таинствам мастерства, но и отправиться в увлекательное путешествие по Узбекистану. Гончары, кукольники, ювелиры, вышивальщицы и многие другие ремесленники превращаются в настоящих волшебников, знающих все о том, как дотронуться своим творчеством до каждого сердца.

Работы А.Нурумбетовой стали открытием как для гостей, так и участников выставки, съехавшихся в Москву с разных уголков нашей страны. И вот дизайнер снова собирается в путь — в середине февраля в столице России пройдет III фестиваль культур "Восточный базар. Тюбетейка". В мероприятии примут участие представители Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Турк­менистана, Казахстана, российских регионов Татарстана и Башкортостана. Их вновь соберет всех вместе Ф.Арифжданова, но этот проект, в отличие от "Когда цветет гранат", будет насыщен культурными мероприятиями, такими как, показ фильмов, лекциями, мастер-классами. Айзада как и в прошлый раз, станет удивлять и восхищать, как умеет делать только настоящий мастер. Сейчас дизайнер готовит к показу в Москве новую коллекцию, которая станет своеобразной визитной карточкой Каракалпакстана. Гости фестиваля оценят каждую работу, созданную с теплотой и любовью, но главное, о нашем маленьком крае, народе, свято хранящем наследие предков, узнают тысячи людей, влюбленных в настоящее искусство, которому открыты все сердца и границы.

А.Аминова