Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:30, 16.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Работам известного каракалпакского дизайнера Айзады Нурумбетовой уже рукоплескали на московском подиуме — два года назад мастерица принимала  участие в выставке "Когда цветет гранат..

Хранители традиций Узбекистана", прошедшей в Музее мод. В самом сердце столицы России, рядом с Красной площадью появился... Узбекистан, солнечный и гостеприимный, щедрый и прекрасный, как восточная сказка. Организатором волшебного праздника выступила наша соотечественница, Фатима Арифжданова, уехавшая из страны почти 20 лет назад, но оставшаяся верной ее традициям и обычаям, родному Ташкенту. Встречи  с талантливыми земляками, чьи творения удивительны и неповторимы, единственны в своем роде,  Фатима решила сделать постоянными, чтобы москвичи и гости столицы могли не только прикоснуться к таинствам мастерства, но и отправиться в увлекательное путешествие по Узбекистану. Гончары, кукольники, ювелиры, вышивальщицы и многие другие ремесленники превращаются  в настоящих волшебников, знающих все о том,  как дотронуться своим творчеством  до каждого сердца.

Работы А.Нурумбетовой стали  открытием как  для гостей, так и  участников выставки, съехавшихся в Москву с разных уголков  нашей страны. И вот дизайнер снова собирается в путь — в середине  февраля в столице России пройдет  III фестиваль культур  "Восточный базар. Тюбетейка".  В мероприятии  примут участие  представители Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Турк­менистана,  Казахстана, российских регионов Татарстана и  Башкортостана.  Их  вновь соберет всех  вместе Ф.Арифжданова, но этот проект, в отличие от "Когда цветет гранат", будет  насыщен культурными мероприятиями, такими как, показ фильмов, лекциями, мастер-классами. Айзада как  и в прошлый раз, станет удивлять и  восхищать,  как умеет делать только настоящий мастер. Сейчас дизайнер готовит к показу в Москве новую коллекцию, которая станет своеобразной визитной карточкой Каракалпакстана. Гости фестиваля оценят каждую работу, созданную  с теплотой и любовью, но главное, о нашем маленьком крае,  народе, свято хранящем наследие предков, узнают тысячи людей, влюбленных в настоящее искусство, которому открыты все сердца и границы.

А.Аминова

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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