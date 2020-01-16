ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК ШУМАНАЙСКОГО ПОДРОСТКА
За спасение утопающего семилетнего ребенка хаким Шуманайского района Б.Янгибаев вручил ученику 9 класса районной общеобразовательной школы №23 Акылбеку Калбаеву ценные подарки, а его родителям — Благодарственное письмо.
Событие произошло 8 декабря прошлого года. К направляющемуся по своим делам Акылбеку подбежали дети и сообщили, что в пруду тонет мальчик. Не раздумывая, он, бросившись в пруд, вытащил ребенка и оказал первую помощь. Тут же подоспели и родители тонувшего мальчика. Ребенка отправили в больницу и сейчас его жизнь вне опасности.
Юный спасатель занимается спортом, участвует в многочисленных соревнованиях по борьбе.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
корреспондент ККИА.