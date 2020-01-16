Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Герои среди нас ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК ШУМАНАЙСКОГО ПОДРОСТКА За спасение утопающего семилетнего ребенка хаким Шуманайского района Б.Янгибаев вручил ученику 9 класса районной общеобразовательной школы №23 Акылбеку Калбаеву ценные подарки, а его родителям — Благодарственное письмо. Событие произошло 8 декабря прошлого года. К направляющемуся по своим делам Акылбеку подбежали дети и сообщили, что в пруду тонет мальчик. Не раздумывая, он, бросившись в пруд, вытащил ребенка и оказал первую помощь. Тут же подоспели и родители тонувшего мальчика. Ребенка отправили в больницу и сейчас его жизнь вне опасности. Юный спасатель занимается спортом, участвует в многочисленных соревнованиях по борьбе. Д.АБИБУЛЛАЕВ, корреспондент ККИА. Сәне: 16.01.2020 06:45:12 2 мәрте оқылды