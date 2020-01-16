Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:24, 16.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК ШУМАНАЙСКОГО ПОДРОСТКА

За спасение утопающего семилетнего ребенка хаким Шуманайского района Б.Янгибаев вручил ученику 9 класса районной общеобразовательной школы №23 Акылбеку Калбаеву ценные подарки, а его родителям — Благодарственное письмо.

Событие произошло 8 декабря прошлого года. К направляющемуся по своим делам Акылбеку подбежали дети и сообщили, что в пруду тонет мальчик. Не раздумывая, он, бросившись в пруд, вытащил ребенка и оказал первую помощь. Тут же подоспели и родители тонувшего мальчика. Ребенка отправили в больницу и сейчас его жизнь вне опасности.

Юный спасатель занимается спортом, участвует в многочисленных соревнованиях по борьбе.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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