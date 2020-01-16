Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:18, 16.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Студенты музыкального направления Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Бахадыр Куатбаев и Каллибек Мухамеддинов приняли участие в V Многожанровом конкурсе-фестивале искусств, проходившем 4-7 января этого года в столице Казахстана Нур-Султане.

Б.Куатбаев, исполнив арию Ажинияза из оперы "Ажинияз", выиграл гран-при в номинации вокала, а К.Мухамеддинов стал лауреатом в эстрадном направлении.

Студентов к фестивалю подготовила заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Надырова.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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