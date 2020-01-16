Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Государственная молодежная политика — в действии ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ Студенты музыкального направления Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Бахадыр Куатбаев и Каллибек Мухамеддинов приняли участие в V Многожанровом конкурсе-фестивале искусств, проходившем 4-7 января этого года в столице Казахстана Нур-Султане. Б.Куатбаев, исполнив арию Ажинияза из оперы "Ажинияз", выиграл гран-при в номинации вокала, а К.Мухамеддинов стал лауреатом в эстрадном направлении. Студентов к фестивалю подготовила заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Надырова. ККИА Сәне: 16.01.2020 06:40:43 3 мәрте оқылды