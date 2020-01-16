ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
Студенты музыкального направления Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Бахадыр Куатбаев и Каллибек Мухамеддинов приняли участие в V Многожанровом конкурсе-фестивале искусств, проходившем 4-7 января этого года в столице Казахстана Нур-Султане.
Б.Куатбаев, исполнив арию Ажинияза из оперы "Ажинияз", выиграл гран-при в номинации вокала, а К.Мухамеддинов стал лауреатом в эстрадном направлении.
Студентов к фестивалю подготовила заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Надырова.
ККИА