Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:11:12, 16.01.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

РАЗВИВАЯ ОТРАСЛЬ

В Бозатауском районе до конца года  появится два современных  животноводческих  комплекса.  Проект стоимостью 2,5 миллиарда сумов предстоит реализовать  "Agro biznes Bozataw".

Большая часть средств — 1 миллиард сумов и 141 тысяча долларов — иностранные инвестиции, еще 200 миллионов  сумов — собственный вклад предприятия. Средства направят как на строительство самого комплекса, приобретение необходимого оборудования для производства молочной продукции, так и покупку элитных пород крупного рогатого скота.

600 голов буренок и бычков из Европы приобретет еще одно общество   с ограниченной ответственностью — "Bozataw" Simmental", которое также вступит в строй действующих в ноябре этого года. Проект требует 20 миллиардов сумов инвестиций. Прямые иностранные вложения при этом составят 2 миллиона долларов США, 1 миллиард сумов внесет "Bozataw" Simmental". Комплекс станет одним из крупнейших животноводческих предприятий республики, выпуск экологически чистой продукции из молока здесь намерены довести до 2 тысяч тонн в год.

Предприятия обеспечат новыми рабочими местами более 60 жителей Бозатауского района.

                              А.Аминова

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